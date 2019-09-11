晴時多雲

NBA》「KD」轉戰籃網改穿7號 自嘆與勇士緣分已盡

2019/09/11 09:48

〔體育中心／綜合報導〕「KD」杜蘭特（Kevin Durant）轉戰籃網，下季將穿7號球衣，近日受訪時對於前東家雷霆和勇士感觸良多，也再次砲轟媒體和聯盟行銷的醜態，但強調自己依舊相當熱愛球賽。

KD在總冠軍戰G5撕裂跟腱，季後宣布離開勇士，與厄文（Kyrie Irving）攜手轉戰籃網，他近日接受《華爾街日報》雜誌專訪，稱厄文是他聯盟裡最好的朋友，並透露多年來他以客隊球員身份造訪籃網主場時，籃網球迷對他的愛有深遠影響力，新球季背號挑7號，是因為在聖經裡7號代表完成。

而談到前東家勇士，KD透露他覺得自己已經接受、他永遠也無法成為勇士隊的一份子，除了他以外，主力隊友都是勇士隊在選秀會上挑的、自力培養出來的球員，就算在勇士拿了2座冠軍和總冠軍戰MVP，KD覺得，他還是無法跟其他隊友一起被視為一體。

「隨著時間過去，我開始瞭解到，我就是跟其他人不一樣，這並不是壞事，只是我的環境、還有我在聯盟崛起的過程，除此之外就是，媒體總是用『KD和勇士』來看待，所以就像是那裡沒人能夠完全接受我。」KD說，表示自己知道他與勇士緣分已盡，感覺不再像從前那麼好。

KD結束與勇士賓主關係。（資料照，法新社）

而談到曾經待了9年的雷霆（含前身超音速），KD透露他原本希望有朝一日能回去，但球迷們對他的種種不尊重，讓他打消念頭，除了冠上蛇（邪惡）、杯子蛋糕（軟弱）等負面標籤，還跑去他家樓下罵髒話、燒球衣，當他以勇士球員身份回到雷霆球場，球迷和從前的隊職員們也對他很惡劣，讓KD徹底死心。

而KD也再次抨擊媒體與聯盟亂象，認為球隊高層、媒體甚至球迷的心理健康，也應該被關切，「有時候我痛恨聯盟的小丑，有時候我痛恨球員讓NBA商業運作，商業化會影響球員對球賽的心態，有時候我不想跟球隊高總裁和政治人物往來，我痛恨那些隨之而來的東西。」

僅管有時真的很痛恨NBA，但杜蘭特仍然表達他對球賽的熱愛，「如果沒有籃球，與和我一起長大的朋友相比，我在地球上不會這麼有成就，看到的東西也不會這麼多。」

KD痛恨聯盟醜陋面，但依舊熱愛籃球。（資料照，USA TODAY Sports）

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