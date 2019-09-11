NBA》「KD」轉戰籃網改穿7號 自嘆與勇士緣分已盡

Kevin Durant says he's decided to wear No. 7 in Brooklyn because it stands for completion in the Bible （God rested on the 7th day after creating Heaven on Earth）. Clearly the completion of his career is on his mind. In which case, what next?



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https://t.co/5Z3q96DWcU pic.twitter.com/J0QJHaX774 — Ballislife.com （@Ballislife） 2019年9月10日

〔體育中心／綜合報導〕「KD」杜蘭特（Kevin Durant）轉戰籃網，下季將穿7號球衣，近日受訪時對於前東家雷霆和勇士感觸良多，也再次砲轟媒體和聯盟行銷的醜態，但強調自己依舊相當熱愛球賽。

KD在總冠軍戰G5撕裂跟腱，季後宣布離開勇士，與厄文（Kyrie Irving）攜手轉戰籃網，他近日接受《華爾街日報》雜誌專訪，稱厄文是他聯盟裡最好的朋友，並透露多年來他以客隊球員身份造訪籃網主場時，籃網球迷對他的愛有深遠影響力，新球季背號挑7號，是因為在聖經裡7號代表完成。

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而談到前東家勇士，KD透露他覺得自己已經接受、他永遠也無法成為勇士隊的一份子，除了他以外，主力隊友都是勇士隊在選秀會上挑的、自力培養出來的球員，就算在勇士拿了2座冠軍和總冠軍戰MVP，KD覺得，他還是無法跟其他隊友一起被視為一體。

「隨著時間過去，我開始瞭解到，我就是跟其他人不一樣，這並不是壞事，只是我的環境、還有我在聯盟崛起的過程，除此之外就是，媒體總是用『KD和勇士』來看待，所以就像是那裡沒人能夠完全接受我。」KD說，表示自己知道他與勇士緣分已盡，感覺不再像從前那麼好。

KD結束與勇士賓主關係。（資料照，法新社）

而談到曾經待了9年的雷霆（含前身超音速），KD透露他原本希望有朝一日能回去，但球迷們對他的種種不尊重，讓他打消念頭，除了冠上蛇（邪惡）、杯子蛋糕（軟弱）等負面標籤，還跑去他家樓下罵髒話、燒球衣，當他以勇士球員身份回到雷霆球場，球迷和從前的隊職員們也對他很惡劣，讓KD徹底死心。

而KD也再次抨擊媒體與聯盟亂象，認為球隊高層、媒體甚至球迷的心理健康，也應該被關切，「有時候我痛恨聯盟的小丑，有時候我痛恨球員讓NBA商業運作，商業化會影響球員對球賽的心態，有時候我不想跟球隊高總裁和政治人物往來，我痛恨那些隨之而來的東西。」

僅管有時真的很痛恨NBA，但杜蘭特仍然表達他對球賽的熱愛，「如果沒有籃球，與和我一起長大的朋友相比，我在地球上不會這麼有成就，看到的東西也不會這麼多。」

KD痛恨聯盟醜陋面，但依舊熱愛籃球。（資料照，USA TODAY Sports）

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