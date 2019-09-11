MLB》席格雙響助道奇率先封王 連7年稱霸國西（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯霸主道奇本季率先封王！今天作客美東墊底的金鶯，投手丘有畢爾勒（Walker Buehler）7局11K把關，打擊有席格（Corey Seager）雙響、拉克斯（Gavin Lux）生涯首轟助拳，以7：3擊敗金鶯，封王魔術數字歸零，連7年稱霸國聯西區。

有別於去年加賽到第163場例行賽，才擊敗洛磯艱辛登頂，道奇本季早早預約王座，今天作客美東爐主金鶯，只要贏球就能將魔術數字歸零，封王關鍵戰先發同樣又是畢爾勒，打線開賽就展開猛攻，席格率先開轟助道奇4：0起頭。

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席格單場雙響5打點。（USA TODAY Sports）

3局上席格再度開轟，第一球就擊出左外野兩分砲，單場雙響助道奇6：0領先，5局上換新秀表現，大物野手拉克斯大聯盟生涯首度炸裂，中右外野陽春彈出爐，道奇7：0拉開領先，反觀金鶯遭畢爾勒火球壓制，8局下才從牛棚手中擠回分數，9局下金鶯三上三下，再見三振目送好球進壘，看著道奇在自家主場封王。

畢爾勒今天投完7局只用91球，狂飆11次三振沒有保送，全場只被攻佔1次得點圈，僅被打4支一壘安打，零失分在封王戰完美封關，摘下第13勝以及封王戰勝投。道奇在第146場例行賽封王，為大聯盟自2000年來第4快，連7年稱霸國聯西區。

畢爾勒7局11K無失分摘勝。（USA TODAY Sports）

道奇成為本季第一支封王球隊。（美聯社）

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