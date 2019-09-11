籃球世界盃》塞國控衛母喪仍留下奮戰 主帥：「整個國家都很感謝他」

米西奇（右）在得知母親過世後仍選擇繼續比賽。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾被認為最有機會取代美國隊奪下世界盃冠軍的塞爾維亞，昨在8強就遭阿根廷淘汰，全隊難掩失望之情，主力別利查（Nemanja Bjelica）扛下責任坦言「自己心態沒有準備好」，主帥喬傑維奇（Sasha Djordjevic）在受訪雖也難掩失落，不過也特別提到陣中控衛米西奇（Vasilije Micic），感謝他在遭遇母喪後，仍留下來為球隊奮戰。

米西奇在八強賽前得知母親過世的消息，媒體原推測他會回國參加葬禮，但米西奇決定留下來與球隊一起奮戰，他在面對阿根廷的比賽中以替補身分上場，繳出5分、3籃板的成績。賽後喬傑維奇在球隊落敗受訪時，也不忘感謝米西奇，「我告訴所有球員，我很感激他。他隊求隊依然是那麼堅定，大家也都會陪他一起走過難關。這真的很需要勇氣，他是真的很想幫助球隊。」

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喬傑維奇表示，他知道難過的情緒不會那麼快消失，但米西奇依然能夠專注在比賽中，「因此我很感激他，整個國家都充滿感激，他展現了偉大的情操。」

而昨役爆冷擊敗塞爾維亞、順利晉級四強的阿根廷，接下來則要與美國及法國之間的勝方，爭奪進軍冠軍戰的機會。

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