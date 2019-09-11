MLB Live》張育成首打席敲安！ 印地安人 6：0 天使

第四局

4下，天使隊換投，羅德里奎茲（Jose Rodriguez），培瑞茲滾地出局。張育成左外野飛球出局，林多滾地出局，三上三下。

第三局

3上，張育成延續昨天開轟的好手感，首打席就敲出游擊方向穿越安打上壘，林多敲出游擊滾地，張育成出局，林多上一壘。莫卡多內野飛球出局，山塔納觸身球上壘，普伊格遭觸身球擊中小腿上壘形成滿壘，蘇亞雷斯與普伊格互嗆，雙方板凳差點清空。盧普洛選到保送讓林多回來得分，印地安人 3：0 天使。雷耶斯敲出清壘二壘安打，印地安人 6：0 天使。奇普尼斯二壘飛球出局，三出局。

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第二局

2上，普伊格遭觸身球砸中上壘，盧普洛敲出兩分彈，印地安人 2：0 天使，雷耶斯選到保送上壘，奇普尼斯界外飛球出局，培瑞茲敲出雙殺打，三出局。

第一局

1下，一出局後佛列契（David Fletcher）敲出安打上壘，大谷翔平敲出左外野深遠飛球出局，阿普頓（Justin Upton）選到保送上壘。卡胡（Kole Calhoun）被三振，三出局。

賽前報導

張育成昨天擊出生涯首發全壘打，是一發三分彈，今天繼續擔任先發第九棒守三壘，連續三場比賽先發上陣，印地安人隊派出先發普萊薩（Zach Plesac），對上天使隊的左投蘇亞雷斯（Jose Suarez），「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天依舊沒先發，大谷翔平先發第三棒指定打擊。

印地安人先發打線

1. 林多（Francisco Lindor） SS

2. 莫卡多（Oscar Mercado） CF

3. 山塔納（Carlos Santana） 1B

4. 普伊格（Yasiel Puig） RF

5. 盧普洛（Jordan Luplow） LF

6. 雷耶斯（Franmil Reyes） DH

7. 奇普尼斯（Jason Kipnis） 2B

8. 培瑞茲（Roberto Perez） C

9. 張育成 3B

先發投手：普萊薩（Zach Plesac）

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