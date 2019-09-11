MLB》反血洗！ 運動家全線開火 6轟21分擊潰太空人 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕風水輪流轉！連2場爆打對手的太空人，今天在主場反遭運動家血洗，首局就被吃下7分大局、連6局丟分，運動家先發9人全員至少2安，全場狂掃25安含6轟，以21：7大勝太空人。

太空人前2戰合轟36分寫隊史紀錄，輪番血洗水手和運動家，今天續戰主場推出邁利（Wade Miley）先發，不料開賽就被打爆，被運動家連6棒安打，只投0.1局被KO退場，運動家首局猛打12人次，取得7：0領先。

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首局就打瘋了的運動家，接力砲轟太空人牛棚，從開賽7分大局開始，連6局都得分、1到5局都有全壘打，其中戴維斯（Khris Davis）在2局上擊出兩分砲，成為隊上本季第7位20轟打者，大聯盟史上僅7隊達成，最近1次是道奇於去年達陣。

運動家客場大復仇，21分反血洗太空人。（USA TODAY Sports）

運動家7人達陣20轟，大聯盟史上第7隊。（USA TODAY Sports）

運動家今天全線開火，先發9人都有至少2安，有6人達成猛打賞，開轟的奧爾森（Matt Olson）和墨菲（Sean Murphy）單場都有4打點，先發洛克（Tanner Roark）投5.2局用105球，雖挨3轟丟5分皆為責失，仍摘下本季第10勝。

今天反遭血洗的太空人，在主場慘案中轟破隊史單季全壘打紀錄，史普林格 （George Springer）單場雙響，幫助太空人締造團隊單季開轟新高，為本季第5隊破隊史紀錄的球隊，前4隊為洋基、雙城、道奇和教士。

邁利先發0.1局被KO。（法新社）

太空人轟破隊史紀錄。（法新社）

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