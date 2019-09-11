MLB》洋基狂炸6轟追平雙城紀錄 卻慘遭百敗老虎說再見

〔體育中心／綜合報導〕洋基帶著三連勝作客底特律，布朗克斯轟炸機再度發威，全場擊出六發全壘打，也讓賽前累積270轟的洋基正式追平雙城隊，同列史上單季團隊全壘打榜第一位，不過寫下紀錄的一夜，條紋軍沒能贏球，9局下半後援投手亞當斯（Chance Adams）被老虎游擊手莫瑟（Jordy Mercer）擊出再見安打，終場以11：12落敗。

賈納今刷新個人單季全壘打紀錄。（法新社）

洋基今在前2局就海灌6分，包括「園丁」賈納（Brett Gardner）的雙響砲，也把老虎先發投手傑克森（Edwin Jackson）打退場，但領先的分數很快花光，3局下老虎打線一輪猛攻，擊出6支安打，一口氣將比數追平。接著雙方攻勢你來我往、形成打擊戰，托瑞斯（Gleyber Torres）與英卡納西恩（Edwin Encarnacion）分別開轟，當家游擊手「Didi」葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius） 更是亦有單場雙響砲的演出，單場6轟的洋基隊正式追平雙城隊的276支，並列史上最會轟的兩支隊伍。

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葛瑞戈爾斯今也有雙響砲的演出。（美聯社）

不過洋基今天引以為傲的牛棚卻出狀況，奧塔維諾（Adam Ottavino）在7局下登板遭追平，9局下亞當斯在一出局後先被卡斯楚（Harold Castro）敲二壘安，接著在2好2壞後一顆速球被莫瑟（Jordy Mercer）逮中，擊出反方向的落地再見安，讓洋基在與本季聯盟首支100敗球隊交手的這個系列戰，先黯然吞下一敗。

莫瑟敲出再見安，成為致勝英雄。（法新社）

洋基追平全壘打紀錄卻遭老虎說再見。（美聯社）

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