MLB》「A-Rod」後第二人！印地安人林多創珍貴紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）今天面對天使隊敲出本季第30號全壘打，連續3個賽季完成30轟的壯舉，他也成為大聯盟史上第二位能在26歲前完成這個紀錄的游擊手。

林多成為大聯盟自「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以來，第二位能夠在26歲前連3季30轟以上的游擊手，A-Rod在1998至2001年連續4年敲出30發以上的全壘打。另外他也是大聯盟史上第4位連3季敲出30轟的游擊手，先前能做到這個紀錄的球員為班克斯（Ernie Banks）、A-Rod與提哈達（Miguel Tejada）。

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林多敲出本季第30轟。（法新社）

另外他也是印地安人隊史第四位能夠連續3季敲出30轟的球員，在他之前的球員為貝爾（Albert Belle）湯米（Jim Thome）拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

綽號「微笑先生」的林多是印地安人隊這幾年的看板球員，他在2015年登上大聯盟後就拿下年度最佳新秀第二名，從2016年開始連續4年入選明星賽，在2017年開始轉形為大砲型打者，單季敲出33發全壘打，隔年更進步成38轟，今年因傷出賽場次減至128場，但仍在今天敲出本季第30轟。

本季林多打擊三圍為.296/.347/.542，敲出30發全壘打並有著21次盜壘，連續兩個賽季完成「30轟20盜」，此外本季他的長打率也創下生涯新高。

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