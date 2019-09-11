MLB》大谷續陷低潮未敲安 天使落後太多竟叫「二刀流」一壘手出來投

原守一壘的沃許今在9局上半一出局後上場投球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今繼續在主場迎戰印地安人，9局上半因落後高達8分，總教練竟讓原守一壘的「二刀流」菜鳥沃許（Jared Walsh）直接接替上場投球，出現罕見情況。

這是沃許個人本季第5度登板投球，上一場7月19日面對水手的比賽時他曾先在8局上先上場代打、隨後在該局下半登板1局無失分，終場球隊以0：10落敗。

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天使今打線一樣受到封鎖，印地安人菜鳥右投普萊薩（Zach Plesac）繳出個人生涯首場完投完封。天使先發蘇亞雷斯（Jose Suarez）則是3局就失6分退場，9局上半，第二任中繼投手卡希爾（Trevor Cahill）一上場就保送包爾斯（Jake Bauers），在成功三振艾倫（Greg Allen）後，天使隊總教練奧斯莫斯卻突然拿著拿著手套走上投手丘，示意要一壘手沃許接替投球，他先保送盧普洛（Jordan Luplow），接著成功三振哈斯（Eric Haase）、並讓佛里曼（Mike Freeman）擊出滾地球出局、安全下庄。目前以投手身分出賽5場，已經連續4場未失分，防禦率1.80。

9局下因天使取消DH，原本應該排在第二位打序的大谷翔平也由包爾斯取代，他今只在4局下選到保送，其他2個打數都是飛球遭接殺，打擊率略降至0.288。上場投球的沃許則是3打數無安打、吞下1次三振，打擊率0.217。

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