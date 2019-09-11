MLB》右肘動刀休超過1年 奎托歸隊首戰0失分奪勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕相隔13個月，巨人33歲先發奎托（Johnny Cueto）首度重返大聯盟投手丘，動完TJ手術後的首場先發，對海盜主投5局只被擊出1支安打，無失分摘下勝投，賽後直呼今天就是他的開幕戰。

奎托去年季中報銷，接受右肘TJ手術展開復健，在小聯盟投完6場復健賽後，原定上週重返輪值，對天使先發主投，但因背部僵硬被迫延後，今天在主場終於如願回歸，在球迷溫暖起立致敬中，重返大聯盟投手丘。

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這是奎托本季第一場先發，也是繼去年7月28日後首度在大聯盟出賽，首局用11球讓對手三上三下，有一個很好的開始，奎托開賽連續解決7人，3局上才被敲出第1支安打，因犧牲觸擊和保送被攻佔得點圈，但奎托接著製造滾地球出局全身而退。

奎托隨後再度連續解決7位打者，5局上用一顆81.3英里變速球，讓打者揮空三振，投完5局取得勝投資格，用球數逼近設定的70球，奎托退場時相當振奮，不僅用手捶手套，也吶喊為自己喝采，回休息室後與隊友一一擊掌，結束今日投球任務。

奎托相隔13個月重返大聯盟。（USA TODAY Sports）

巨人打線首局就打回分數，單局5支安打3：0開張，讓奎托持續在領先局面投球，沃特（Stephen Vogt）隨後追加兩分砲，把比分拉開到5：0。海盜8局上力圖反撲，2出局後連4人敲安，包括1支二壘打和兩分砲，追到剩一分落後。

巨人急推24歲的安德森（Shaun Anderson）救火，他在大學時期曾擔綱終結者，登板後用5球製造飛球出局，澆熄海盜反撲烈焰，9局上1出局保送後，連飆2次揮空三振守成，巨人5：4險勝，大聯盟生涯首度救援成功。

歸隊首戰5局無失分，傷後復出第一場就摘勝投，奎托賽後開心表示：「就像是開幕戰一樣，這是我的比賽，我每一次投球都只想盡情享受。」

奎托回歸首戰5局無失分摘勝。（USA TODAY Sports）

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