籃球世界盃》美國夢幻隊兩大致命傷未解 法國5 NBA戰將蓄勢待發

法國中鋒戈貝爾。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕世界盃男籃八強淘汰賽，衛冕軍美國將於今晚7點遭遇法國。英國最大博弈公司《William Hill》盤口開出，美國隊讓8.5分，仍看好夢幻隊能挺進4強。但美媒認為，本屆美國隊進攻火力不足，加上禁區戰力疲軟，恐成致命傷。

本屆美國隊在5連勝期間，場均攻下87.4分，在8強隊伍中僅排名第4，且與過去幾屆夢幻隊相比，火力明顯不足。

請繼續往下閱讀...

上屆世界盃美國由哈登、柯瑞和K.湯普森領軍，場均轟下105分，三分球命中率達46%。2012年倫敦奧運代表隊，詹姆斯和布萊恩聯手，場均得分更高達116分，2016年里約奧運美國隊也有101分。

美國隊本屆投籃命中率44.3%，在32隊中僅排名第15，外線火力也很平庸，三分球命中率僅32.7%，排名第18。且陣中缺乏超級球星領軍，5戰中僅有J.布朗達成一次單場得分20分以上，還是面對實力較弱的日本。

帕波維奇一向強調團隊籃球，在其麾下作戰，球員個人能力並非第一順位，帕總坦言，「這支美國隊陣容跟過去星度的確黯淡不少，但仍具備奪冠實力，強悍地防守，是我不斷灌輸給球員的觀念。」

帕波維奇。（資料照，路透）

法國隊本屆總共有5名現役NBA球員坐鎮，其中216公分中鋒戈貝爾，已連兩年拿下最佳防守球員，且三度入選防守第一隊，預計將帶給美國隊極大的威脅。

美媒分析，美國隊在小組賽遭土耳其逼進延長賽後改變戰略，利用較矮小的陣容增強機動性，收到奇效，本屆場均搶下47.2個籃板，高居32隊之冠；但戈貝爾在上季NBA場均能搶下12.9個籃板，外加送次2.3阻攻，美國隊恐難有球員與其抗衡，外線火力能否發揮，將成為此戰勝負的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法