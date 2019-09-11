網球》謝淑薇招牌「鬼之切球」連發 主播忘情讚嘆：YES！（影音）

謝淑薇晉級廣島網賽8強。（圖片取自WTA推特）

〔體育中心／綜合報導〕謝淑薇今天在廣島女網賽以1：6、7：6、7：5，苦戰三盤擊敗澳洲好手韓天遇晉級八強，並收下單打生涯第500勝，她在比賽中不斷使出招牌的「鬼之切球」，讓主播都讚嘆不已。

《WTA》今天在推特上張貼多則謝淑薇的美技切球，其中她在第二盤搶七決勝局3：1領先時的發球分，謝淑薇先是透過大角度的調球讓對手疲於奔命，接著便使出她招牌的鬼之切球，讓對手失去平衡，隨後再用一記漂亮的雙手反拍拿下分數，這盤她也在搶7以7：6取勝。

請繼續往下閱讀...

And Su-Wei got me runnin' side to side



That's how the song goes, right? #JWO pic.twitter.com/ObIgLlz7vE — WTA （@WTA） September 11, 2019

第三盤謝淑薇在3：5、分數40：30領先時更展現精彩的網前技巧，先是用切球讓對手跑到往前，隨後反拍調動對手時順勢上網，並在跑動中雙手反拍調向對角，精彩的突破對手的發球局，這球也讓主播忍不住大喊：「YES」。

Hsieh Su-Wei battles back once more and get the final set back on serve! #JWO pic.twitter.com/Nq1niqenxl — WTA （@WTA） September 11, 2019

第三盤5：5，韓天遇發球時謝淑薇手握破發點，她在底線與韓天遇互抽時，突然冷不防地用右手放了一個絕妙的小球，順利打破韓天遇的發球局取得6：5領先，最終謝淑薇就在好球連發的狀況下，逆轉晉級廣島賽8強。

Hsieh Su-Wei grabs another break and will serve for the match #JWO pic.twitter.com/IQjfnyxctP — WTA （@WTA） September 11, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法