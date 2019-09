網球》謝淑薇招牌「鬼之切球」連發 主播忘情讚嘆：YES！（影音）

謝淑薇晉級廣島網賽8強。(圖片取自WTA推特)

〔體育中心/綜合報導〕謝淑薇今天在廣島女網賽以1:6、7:6、7:5,苦戰三盤擊敗澳洲好手韓天遇晉級八強,並收下單打生涯第500勝,她在比賽中不斷使出招牌的「鬼之切球」,讓主播都讚嘆不已。

《WTA》今天在推特上張貼多則謝淑薇的美技切球,其中她在第二盤搶七決勝局3:1領先時的發球分,謝淑薇先是透過大角度的調球讓對手疲於奔命,接著便使出她招牌的鬼之切球,讓對手失去平衡,隨後再用一記漂亮的雙手反拍拿下分數,這盤她也在搶7以7:6取勝。

And Su-Wei got me runnin' side to side



That's how the song goes, right? #JWO pic.twitter.com/ObIgLlz7vE — WTA (@WTA) September 11, 2019

第三盤謝淑薇在3:5、分數40:30領先時更展現精彩的網前技巧,先是用切球讓對手跑到往前,隨後反拍調動對手時順勢上網,並在跑動中雙手反拍調向對角,精彩的突破對手的發球局,這球也讓主播忍不住大喊:「YES」。

Hsieh Su-Wei battles back once more and get the final set back on serve! #JWO pic.twitter.com/Nq1niqenxl — WTA (@WTA) September 11, 2019

第三盤5:5,韓天遇發球時謝淑薇手握破發點,她在底線與韓天遇互抽時,突然冷不防地用右手放了一個絕妙的小球,順利打破韓天遇的發球局取得6:5領先,最終謝淑薇就在好球連發的狀況下,逆轉晉級廣島賽8強。

Hsieh Su-Wei grabs another break and will serve for the match #JWO pic.twitter.com/IQjfnyxctP — WTA (@WTA) September 11, 2019

