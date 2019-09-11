NBA》拓荒者一哥里拉德今日訪台 親切指數百分百（影音）

里拉德來台展現親民一面。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕NBA波特蘭拓荒者29歲一哥里拉德（Damian Lillard）今日三度造訪台灣，在adidas台北忠孝門市留下寶貴的簽名，並贈送10件簽名T給幸運粉絲，不時還對在外守候的粉絲揮手，展現親切的一面。

里拉德來台展現親民一面。（記者陳志曲攝）

里拉德今年率隊挺進NBA西部冠軍賽，最終遭金州勇士以直落4橫掃，但他拒絕加入抱腿行列，今夏與拓荒者簽下4年1.96億美元（約61億台幣）頂薪合約續留。

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拓荒者一哥里拉德。（記者陳志曲攝）

如今，里拉德挾著4屆NBA明星賽球員再訪寶島，他對台灣的點點滴滴記憶猶新，其中最記得2013年以NBA新人王之姿造訪台灣，甚至還能明確指出2016年開記者會的地點，他說：「我其實蠻喜歡台灣的，每個人都很熱情，也有不少球迷在大太陽仍在外守候我。」

拓荒者一哥里拉德。（記者陳志曲攝）

里拉德來台記者會。（記者陳志曲攝）

拓荒者今夏留住里拉德及麥卡倫（CJ McCollum）後場雙核心，更補進中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）、P.加索（Pau Gasol）等好手。里拉德透露，「我在新賽季目標依舊是衝擊西部冠軍賽，至於勇闖總冠軍賽的目標一定存在，但我希望按部就班就好。」

不過，西部競爭依舊激烈，湖人、火箭、快艇補強動作皆有，里拉德認為，拓荒者依然有優勢，畢竟他與麥卡倫已經攜手合作6年，整體默契及化學效應一定能勝過其他球隊。

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