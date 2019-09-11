永信杯排球》轉換身分當教練 許美中變得「很不一樣」

許美中將永信杯賽事用球傳承給五常國小排球隊成員。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第46屆永信杯排球賽將在9月28日於台中大甲鐵砧山永信運動公園登場，今舉行賽事發布會，特別邀請目前擔任華僑高中教練的國手許美中現身站台，他表示，過去參與過3屆永信杯，留下不少美好回憶，鼓勵年輕球員透過這次賽事多切磋交流。

今年擔任永信杯代言人的「黃金左手」吳宗軒，目前正在伊朗出征男排亞錦賽，雖然不克到記者會現場，仍拍攝影片分享過去參賽心得，他說：「從小學到大學一路都曾參與永信杯，希望大家能從比賽中學會團隊合作還有永不放棄的精神。」

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許美中將永信杯賽事用球傳承給五常國小排球隊成員。（記者粘藐云攝）

許美中過去曾參與過3屆永信杯，今他也特別出席，將永信杯賽事用球交給給台北市五常國小的排球隊長，象徵傳承，他表示，台中大甲的艷陽仍令他相當難忘，希望大家在比賽中能盡力發揮。

去年雅加達亞運結束後，許美中現階段在華僑高中擔任教練，他說：「擔任教練要注意的事情真的很多，訓練過程中得注意每個選手的狀況、習性等，真的很不容易。」他也笑說，自己以前當球員是個開心果，但當教練後變得嚴肅許多，對於球員相當要求，很就事論事，「其他人都說我跟以前球員時期變得很不一樣。」

永信杯將在9月28日登場。（記者粘藐云攝）

永信杯將在9月28日登場。（記者粘藐云攝）

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