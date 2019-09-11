MLB》鄭浩均正式加盟道奇 赴美體檢後投入球隊秋訓

鄭浩均。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕目前就讀國立體大投手鄭浩均，日前已經與美職洛杉磯道奇隊正式簽約，合約經大聯盟辦公室審查通過後，鄭浩均於上週赴美完成體檢並直接加入球隊秋訓，明年將正式展開第一年的職業生涯，他也成為道奇隊史第9位台灣球員。

鄭浩均自高中時期即是美國職棒多隊追蹤的對象，今年6月苦思要前往美國發展或參加中職選秀，一度陷入天人交戰。原先已決定報名選秀的鄭浩均，在最後一刻受到家人的鼓勵與支持，決定赴美追夢。

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對於能夠加入道奇，來自台東的鄭浩均感到相當興奮。他說：「道奇隊有全世界最先進的棒球訓練機制，同時又有高度競爭的環境，我相信在這一定能讓我大幅成長。」

道奇隊環太平洋區球探副部長林三泰表示：「我們從鄭浩均高中時期以來，就一直持續密切的觀察他這幾年來的進步。」林三泰另外也談到，道奇球團很開心能夠簽下他，「接下來就交給球員發展部門的教練們，相信他在道奇的系統裡會持續成長。」

下週將滿22歲的鄭浩均就讀桃園國立體大，去年隨培訓隊在日本移地訓練時，最快球速曾測得153公里，去年還曾投入世大棒、U23世界盃台灣隊。

鄭浩均正式加盟道奇。（經紀公司提供）

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