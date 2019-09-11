U18世界盃》日本隊慘敗內幕曝光 爆高層打瞌睡被罵翻

U18日本隊。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊在這次U18坐擁超強投手陣容，然而最終只拿下第五名，創近年最慘成績，日媒持續檢討，更將矛頭指向主導這次U18日本隊組訓的「高校野球聯盟」。

日媒《夕刊富士》指出，這次代表隊20人中有11人是野手，其中6人是游擊手，叫在母校的不動游擊手韮沢雄也這次固定守一壘，結果接球超抖還是讓他持續先發，其他野手也出現傳球問題；外野手僅有2人，在賽程進行到一半的時候叫投手西純矢、宮城大弥去守外野，給他們負擔。

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王牌投手之一的佐佐木朗希，在6日對韓國戰先發只投19球就因中指起水泡退場，其實他在前一天對加拿大之戰，就被高校野球聯盟的事務局長竹中雅彦叫去練投，最後沒上場，也對隔天的登板造成影響，該媒指出佐佐木朗希也是高層即興管理之下的受害者。

至於所以為什麼選這些人，監督永田裕治被問到這個問題時表示，這次選才並非由自己所主導的，「我只是委員中的其中一人。」

負責主導這次選才的高野連委員長日下篤，則是身兼這次U18的日本代表團長，與永田監督過去都擔任兵庫縣學校的監督，2人是舊識，但是在8月20日的行前大會上，永田監督在向選手們訓話的時候，日下篤竟在旁打瞌睡，選手們抱怨道：「那個大叔搞什麼啊？」

也因此，職棒界有聲音傳出：「再這樣下去不行阿，代表隊的選手們會被他們弄壞的，前職業選手來執掌的話比現在還好100倍吧。」

此文一出，日本網友相當不滿，紛紛表示：「選才問題很大，高野連的大爺們趕快退一退吧，高校野球的未來很危險」「這些大人比小球員還沒危機意識阿」「這樣就說得通了，高野連快出來踹共」「高野連應該自行宣布解散」。

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