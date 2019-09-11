桌球》近半年密集出賽 林昀儒左肩發炎退出亞錦賽

林昀儒。（資料照，取自國際桌總官網）

〔體育中心／綜合報導〕最新世界排名進入前10的台灣桌球好手林昀儒，近半年密集出賽，因為左肩發炎傷勢，醫師建議需要休養2至3周，將不出戰15日開打的桌球亞錦賽。

《三立新聞》報導，林昀儒已將診斷書交遞桌協，協會理事長林茂榮表示：「基於保護林昀儒，協會同意林昀儒請假。」

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林昀儒父親林學宜昨日出席活動時就表示，林昀儒這半年來為了爭搶世界排名積分，賽程的確安排較密集，他也苦笑說：「積分是拿到了，排名也上去了，不過卻受傷了。」

林學宜昨天提到接下來會聽從專業建議，「如果醫師建議要休息，今年亞錦賽我們就會先缺席，畢竟最重要的比賽還是明年東京奧運，如果醫生認為沒問題，亞錦賽我們就會按照原訂計畫出賽。」

林昀儒會後到輔大醫院診療，經檢查後發現，幸好只是因為長期疲勞導致的發炎狀況，不過不建議這兩三周內從事高強度比賽。

在先前莊智淵退出陣容後，再加上林昀儒也退出，目前台灣隊男單參加亞洲桌球錦標賽只剩陳建安、彭王維以及王泰崴3人，代表隊預計13日中秋節出發。桌協理事長林茂榮表示，目前積極與亞洲桌總聯繫，尋求補上2名球員，但恐怕時間太過急迫。若無法補人，台灣隊仍以3人應戰。

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