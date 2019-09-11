籃球世界盃》3連霸夢碎！ 美國爆冷輸法國止步八強

美國爆冷不敵法國，止步八強。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕世界盃男籃八強淘汰賽，衛冕軍美國連霸夢碎。法國中鋒戈貝爾豪取21分、16籃板，率隊89：79獲勝，隊史首度在世界盃擊敗美國。

首節雙方戰成18平，次節開始，法國外線發威，單節8投4中，美國則是4投0中，上半場結束，法國取得4分小幅領先。

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易籃再戰，法國拉出6：0的強攻，將分差拉開到10分，第三節中段，美國先發已有3人吞下3次犯規，但此時米契爾大爆發，力挽狂瀾，率隊拉出一波23：10的反擊，反取得3分領先。

米契爾攻下全場最高29分。（法新社）

兩軍隊史前三次交手，都是美國隊獲勝，但此役美國在第四節進攻當機，僅攻下13分。隊史自2006年後，首度在世界盃吞敗。

米契爾攻下全場最高29分，是本屆美國隊六場比賽，得分最高的球員，沃克貢獻10分、史馬特則進帳11分，但其餘隊友熄火，得分都未上雙，也讓美國提前於8強止步。

法國隊本屆總共有5名現役NBA球員坐鎮，其中216公分中鋒戈貝爾，已連兩年拿下最佳防守球員，且三度入選防守第一隊，此役完全制霸禁區，其中終場前53秒，賞給NBA爵士隊友米契爾一記致命火鍋，加上美國隊罰球失準，整節11投僅4中，種下敗因。

富尼耶。（法新社）

法國中鋒戈貝爾豪取21分、16籃板。（法新社）

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