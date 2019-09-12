籃球世界盃》美國隊不再夢幻成敗因？帕總、球員有話說

美國隊總教練帕波維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今年在組訓遭遇難題，大咖球星無意加入外，甚至在之後爆出傷病潮，陣容不如過往夢幻，被外界認定為世界盃無緣4強的最大關鍵，但總教練帕波維奇（Greg Popovich）強調，輸球無須找藉口，法國確實打了一場出色的比賽內容。

不爭的事實是，美國隊確實沒派出最強陣容，哈登（James Harden）、戴維斯（Anthony Davis）、里拉德（Damian Lillard）等一線球星都未入列，戰力也多少反映在戰況。

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美國隊在昨天之前一路連勝，但本屆小組賽對上土耳其卻差點陰溝裡翻船，表現確實不如過往穩健，衛冕之路走得跌跌撞撞，最終栽在法國隊手中，黯然退出爭冠行列。

不過，帕波維奇仍未奮戰到最後的12名球員感到驕傲，「他們犧牲了自己的夏天時光到這裡打球，展現最強的鬥志，的確值得被讚許，就像法國隊一樣，他們配得起這場勝利。」

對於外界評論非最佳陣容參賽導致敗因，帕波維奇認為這是不尊重雙方球員的說法，「大家都很努力，不能說我們沒有派誰來就沒辦法贏得比賽，每個人都很專注在比賽，為勝利拚搏。」

昨進帳美國隊最高29分的米契爾也說，「我們這12人都是為了美國的榮耀奮戰，就像其他國家的球員一樣，或許有的人不在乎，但我們想盡全力打好每一場球。」

美國隊爭取3連霸失利，接下來只能拚本屆最佳第五名，下一戰對手為塞爾維亞。

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