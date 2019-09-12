MLB》希克斯恐動刀本季報銷 史坦頓下週有望歸隊

洋基外野手希克斯本季報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基傷情再添一則，外野手希克斯（Aaron Hicks）右肘傷勢未癒，可能需要接受TJ手術，將繼續關機數週再做評估，但本季已確定提前報銷，而「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）則有望在下週歸隊。

希克斯開季因背傷缺陣1個多月，上月被診斷出右前臂屈肌肌肉拉傷，但昨天拜會道奇隊醫尋求第二意見後，無法確定手肘韌帶是否有撕裂，有可能需要接受TJ手術，目前會先繼續關機數週，重新評估後再做決定，但今年球季已確定結束。

請繼續往下閱讀...

總教練布恩（Aaron Boone）表示，希克斯目前的狀況有點處於灰色地帶，，得再關機數週以決定後續處置，手術是可能選項。「目前確定的是他第一次關機，還沒有出現成效，希望我們能及時做出對的決定。」

而根據《紐約郵報》消息，希克斯拜會道奇隊醫後，醫師建議再多休息數週，然後重新評估，但這不代表希克斯將不用接受TJ手術，只是建議讓他有更多時間癒合，接受更進一步的評估。

另一方面，總教練布恩已經證實，右膝扭傷的重砲外野手史坦頓，目前正在小聯盟基地復健，下週主場對天使系列賽有望歸隊，可能會上場分擔部分外野守備工作。

史坦頓下週主場歸隊有望。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法