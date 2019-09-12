MLB Live》 張育成首打席敲飛球 林多開轟印地安人領先天使

第二局

2局上，彼得斯又遇狀況，先保送奇普尼斯，又被普拉維奇敲出二壘安打，先掉一分，張育誠首次上來打擊敲出右外野飛球遭卡胡接殺出局，不過下棒開路先鋒林多，一棒敲出左中外野兩分砲，幫助印地安人以4：0遙遙領先天使。

第一局

1局下，1出局後，佛列契敲出安打上壘，大谷翔平連三球都揮棒，不過卻全落空吞K出局，接下來印地安人先發普魯柯也出狀況，連續保送兩名打者上壘，好在他即時回穩，飆K解決沃德。

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1局上，2出局後，天使先發彼得斯遭遇亂流，印地安人也展開攻勢，山塔納一棒轟出右外野陽春砲，替球隊破蛋，接下來彼得斯先被普伊格敲安上壘，隨後因投手犯規奉送對手上二壘，盧普洛隨後也選到四壞保送，彼得斯此時才回穩，三振掉雷耶斯，化解再失分危機。

賽前報導

前天敲生涯首轟的印地安人隊張育成，昨對天使隊連續2戰敲安打，加上先發普萊薩完投9局無失分，終場印地安人隊以8：0奪3連勝，距離美聯第2席外卡僅有0.5場勝差，而他今擔任先發第九棒守三壘，印地安人隊派出普魯柯（Adam Plutko）先發，對決天使彼得斯（Dillon Peters），日籍好手大谷翔平先發第三棒指定打擊。

印地安人先發打線

1. 林多（Francisco Lindor） SS

2. 莫卡多（Oscar Mercado） CF

3. 山塔納（Carlos Santana） 1B

4. 普伊格（Yasiel Puig） RF

5. 盧普洛（Jordan Luplow） LF

6. 雷耶斯（Franmil Reyes） DH

7. 奇普尼斯（Jason Kipnis） 2B

8. 普拉維奇 （Kevin Plawecki） C

9. 張育成 3B

先發投手：普魯柯（Adam Plutko）

天使先發打線

1. 古德溫（Brian Goodwin） CF

2. 佛列契（David Fletcher） 2B

3. 大谷翔平 DH

4. 普侯斯（Albert Pujols） 1B

5. 卡胡（Kole Calhoun） RF

6. 沃德（Taylor Ward） LF

7. 西蒙斯（Andrelton Simmons） SS

8. 蔡斯（Matt Thaiss）3B

9. 史密斯（Kevan Smith）C

先發投手：彼得斯（Dillon Peters）

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