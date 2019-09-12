羽球》前球后復出不如預期 瑪琳越南賽爆冷首輪就出局

西班牙名將瑪琳復出首戰未能告捷，還以直落二暴冷輸給世排55名的泰國女將。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕有「大賽女王」之稱的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），今年1月印尼大師賽右膝前十字韌帶斷裂，而她歷經將近8個月的復健，終於在昨天登場的超級100系列越南公開賽出場，沒想到名列大會第2種子的瑪琳，復出首戰出師不利，歷經兩局苦鬥，最後以22：24、20：22不敵世界排名55的泰國女將格通（ Supanida Katethong）。

西班牙名將瑪琳曾在2016年里約奧運奪得金牌，三度獲得世錦賽冠軍，而今年印尼大師賽女單決賽，瑪琳再與印度前球后賽娜（Saina Nehwal）交手時，因右腿傷勢復發無奈退賽，讓賽娜拿下今年第一冠，隨也被證實右膝前十字韌帶斷裂，不過她恢復神速，完成手術3個月後，就已經拿掉拐杖，之前雖傳出她打算在世錦賽復出，不過她自認仍未達參賽狀態，最終退出世錦賽。

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瑪琳在1月底的印尼大師賽冠軍戰受傷退賽，只能屈居亞軍。（資料照，歐新社）

此役瑪琳最多曾領先對手多達8分，首局打到20：18、卻先後錯過3個局點，讓泰國女將格通後來居上逆轉拿下首局；第二局瑪琳打到18：14領先，格通卻連趕6分率先搶下局末點，雖然瑪琳成功挽救2個局點，但最後卻被泰國女將連下2分，以20：22再失掉一局，瑪琳最終就以直落二輸球，越南賽爆冷首輪就止步。

本月3日瑪琳在受訪在談及明年東京奧運的目標時，曾信誓旦旦表示，「我不要銅牌也不要銀牌，只想贏下金牌」，不過已經7個月沒有進行高強度比賽的瑪琳，復出首戰未能告捷，而她接下來將出戰於9月17日在常州開打的超級1000系列中國公開賽，屆時首輪將得碰上世界排名第3的強敵日本女將奧原希望，恐怕又得遭遇一場硬仗。

瑪琳記者會表示，自己在明年東奧將全力爭金。（歐新社）

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