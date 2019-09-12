足球》巴薩鋒線大將展開訓練 週末賽事有望傷歸

蘇亞雷斯本週回歸巴薩陣中展開訓練，有望於週末回歸對上強敵瓦倫西亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suárez）在西甲開幕戰作客對上畢爾包競技時受傷，如今「蘇牙」已回到巴薩陣中展開訓練，有望在週末的西甲賽事中對上瓦倫西亞回歸，蘇牙的回歸將替巴薩減輕鋒線上梅西因傷缺席的壓力。

巴塞隆納於8月17日對決畢爾包競技的比賽中，最終不只以0：1吞敗，更悲慘的是還傷了蘇亞雷斯和登貝萊（Ousmane Dembélé）兩位鋒線主力，蘇牙傷了阿基里斯腱需要休息約4週，登貝萊則需養傷約5週。

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這讓原本就傷了梅西的巴薩是一大重擊，再加上巴薩又將抑鬱不得志的庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）租借至拜仁慕尼黑，巴西的進攻球員拉菲尼亞（Rafinha）也外借至塞爾塔維戈，鋒線人手瞬間捉襟見肘，僅靠新加入的葛里茲曼（Antoine Griezmann）帶領二線小將獨撐大局。

「巴薩天王」梅西在休賽季訓練時因小腿拉傷而進入傷兵名單，巴薩教練團不敢這週冒然提前讓梅西傷歸，希望讓梅西有完善的休養時間後再回到戰場。

巴薩開季3場比賽表現不佳，僅獲得1勝1和1敗，除了首戰敗給畢爾包競技外，第二戰主場5：2大勝皇家貝提斯，第三戰作客2：2慘遭奧薩蘇納逼和，目前積分僅4分落後全勝的龍頭馬競5分。

梅西從季前隊內訓練營小腿拉傷，至今還在休養中，教練團不敢冒然讓他回歸。（資料照，法新社）

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