MLB》柳賢振為何明星賽後大爆炸？ 總教練曝關鍵因素

柳賢振跳過一次先發，將在本週對上去年國聯塞揚獎得主德葛隆。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊韓籍強投柳賢振最近的先發狀況相當不理想，道奇隊為了讓他好好調整，因此決定讓他跳過原先在這系列賽對金鶯隊的先發出賽。

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，希望他能夠在週六對上紐約大都會時看到讓柳賢振休息的好處，柳賢振預計將會在這週就重返道奇隊的先發輪值。最近柳賢振4場先發的防禦率高達9.95，本季是柳賢振生涯第二度投球局數來到160局以上的賽季，在明星賽前柳賢振的防禦率僅有1.73，一度被認為是今年國聯塞揚獎的熱門人選。

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羅伯斯認為柳賢振的身體健康並沒有問題，他表示柳賢振依舊相當強壯，而羅伯斯認為柳賢振的問題是他投球的執行面上出了問題：「我認為他變速球比往常高了3英吋，而他的速球則低了3英吋，這在大聯盟層級來說是很大的事情，我認為並不是速度上的問題，應該是在投球執行面上。」

柳賢振在經過了昨天的牛棚練投，並測試了一些可能的問題後，他的下場先發會在美國時間週六，預計將面對去年的塞揚獎得主，大都會隊的德葛隆（Jacob deGrom）。今年德葛隆的表現雖沒去年神勇，但他依舊有著9勝8敗，防禦率2.70，在183局飆出231次三振的可怕演出，讓他依舊是今年國聯塞揚獎的熱門人選之一。

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