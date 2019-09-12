MLB》卡馬戈遭自打球擊中痛苦離場 總教練：想到耶利奇（影音）

Johan Camargo leaves tonight's game after fouling a pitch off his leg. Rafael Ortega will pinch-hit in his spot.



We will provide an update as it comes available. pic.twitter.com/DYVU7mkxfn — FOX Sports: Braves （@FOXSportsBraves） September 12, 2019

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊的工具人卡馬戈（Johan Camargo）今天在與費城隊的比賽中，於第四局因為自打球擊中膝蓋，因此痛倒在地，需要球隊醫護人員攙扶他下場。

卡馬戈（中）被攙扶下場，神色痛苦。（今日美國）

勇士球團在賽後宣佈卡馬戈的傷勢為左脛骨挫傷，並把他每日觀察名單當中。勇士隊總教練史尼克（Brian Snitker）承認，他在看到卡馬戈後直接想到了昨天也因自打球受傷，並且整季報銷的釀酒人隊MVP耶利奇（Christian Yelich），但史尼克也表示，卡馬戈的狀況沒有那麼嚴重：「卡馬戈已經接受治療了，一切都會很好的。」

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今天勇士隊在第四局靠著費城人隊的失誤，與捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers）的關鍵三分到，以3：1擊敗對手，賽季戰績91勝56敗，在分區國聯東區領先第二名的國民隊9.5場勝差。

卡馬戈遭自打球擊中退場。（美聯社）

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