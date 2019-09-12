MLB》陳偉殷主投1.1局無失分 曲球發威猛飆3K！

陳偉殷1.1局飆出3K。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷今天在面對釀酒人隊的比賽，第六局雙方5：5平手時接替先發投手羅培茲（Pablo Lopez）登板，主投1.1局飆出3K，並在隊友的解危下沒有失分，防禦率下降到6.82，球隊在九局上半被摩斯塔卡司（Mike Moustakas）敲出超前2分彈，終場以5：7吞敗。

陳偉殷面對首棒加梅爾（Ben Gamel），曲球被敲出右外野方向安打，接著他再用曲球讓培瑞茲（Hernan Perez）敲出左外野飛球出局，史班根柏格（Cory Spangenberg）遭到外角曲球三振出局，弗雷塔斯 （David Freitas）同樣遭到陳偉殷的內角曲球三振，陳偉殷單局飆出2K。

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第七局陳偉殷續投，他面對今天敲出生涯首轟的新秀葛里遜（Trent Grisham），再次用精彩的外角曲球讓他站著被三振出局，但接下來陳偉殷連投4顆壞球保送重砲捕手葛朗多 （Yasmani Grandal），接著又被摩斯塔卡司敲出安打，隨後就被教練給換下場。

接替上場的史坦內克（Ryne Stanek）穩住陣腳，連續三振掉布朗（Ryan Braun）與坦姆斯（Eric Thames），也讓陳偉殷免於失分。總計陳偉殷今天主投1.1局飆出3K全是用曲球，投出1次保送被打2安沒有失分，防禦率下降到6.82。

這場比賽雙方持續5：5平手直到第九局，9上馬林魚隊派出伍雷尼亞（Jose Urena）上場投球，他在2出局後，先是保送葛朗多，隨後馬上被摩斯塔卡司敲出右外野深遠兩分彈超前，接著他三振掉布朗結束這局。

摩斯塔卡司單場雙響砲，更在第九局敲出智勝轟幫助球隊拿下勝利。（法新社）

9下釀酒人派出哈德（Josh Hader）上場關門，他雖然被羅哈斯（Miguel Rojas）敲出一支安打，但是他單局也飆出3次三振，收下本季第30次救援成功，幫助釀酒人隊以7：5拿下勝利。

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