NBA》根本沒把KD當老大！雷霆前隊友爆料「魏少」才是真領袖

杜蘭特（右）在雷霆的前隊友爆料，他在球隊時根本沒人把他當成球隊領先。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕10屆全明星前鋒「KD」杜蘭特（Kevin Durant），今夏從勇士轉戰籃網，新球季將從布魯克林出發，而他日前在接受美媒專訪，透露當初轉戰勇士，遭受外界批評、霸凌，讓他對奧克拉荷馬市相當失望，不過今卻有記者上節目爆料，KD效力雷霆時根本就沒人把他當成球隊領袖。

杜蘭特日前在接受《華爾街日報》雜誌專訪，談到曾經待了9年的雷霆（含前身超音速），KD忍不住抱怨，雷霆的球迷們對他十分不尊重不但燒掉他的球衣、還罵他軟弱，而當他以勇士球員身份回到雷霆球場，球迷和從前的隊職員們也對他相當惡劣，讓原本還想重返奧克拉荷馬的他徹底死心。

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KD受訪時抱怨，雷霆球迷們對他十分不尊重，當他回到老東家比賽時，雷霆的隊職員們也對他很惡劣，讓原本還想重返奧克拉荷馬的他徹底死心。（資料照，美聯社）

不過《EPSN》記者史密斯（Stephen A. Smith）上節目時，表示雖然杜蘭特當時可說是雷霆陣中最好的明星球員，但球員們卻根本沒人把他當成球隊老大。

「一些曾經在雷霆隊和杜蘭特當過隊友的球員主動跟我聯繫，他們非常清楚KD在效力雷霆時的表現，他們跟我當KD在雷霆時，根本就沒被看作是球隊的領袖。」史密斯說道，「他們說你很難說服魏斯布魯克（Russell Westbrook）跟隨他（杜蘭特），因為你們現在看到的KD，那時候只是個男孩，但魏斯布魯克卻是個真男人。」

「所以你叫魏斯布魯克去聽他（杜蘭特）的指示，就像你叫一個男人去聽一個男孩的指揮一樣！」最後史密斯強調「我不會告訴你他們是誰，但我只是引用他們說的話，我只能跟你們說，跟我這樣說的可不止一個人。」

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