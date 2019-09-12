MLB》對藍鳥全場僅2安 紅襪遭完封苦吞五連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍紅襪持續低迷，今天作客多倫多慘遭封鎖，全場僅敲2安一分未得，藍鳥新秀右投索頓（Trent Thornton）中繼5局無失分摘勝投，率藍鳥以8：0完封紅襪，賞衛冕軍苦澀五連敗。

紅襪首局僅德弗斯（Rafael Devers）敲安，打線接著一路熄火，直到9局上霍特（Brock Holt）才敲出全隊第2安，紅襪全場一分未得、僅1次得點圈有人打擊機會，中斷連159場有長打紀錄，為大聯盟史上第4長。

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藍鳥25歲右投索頓生涯首次接在開局投手後登板，有別於生涯前3場先發對紅襪、防禦率炸裂12.19，今天他中繼5局飆7K無保送，未被敲安0失分，本季134K續居美聯菜鳥榜首，也成為隊史第2位中繼5局無失分投手，本季第5勝入袋。

索頓中繼5局無失分摘勝。（資料照，法新社）

已經出賽3場的紅襪菜鳥波伊納（Bobby Poyner），今天首度在大聯盟先發，只投2局就退場，紅襪牛棚連環爆，5局下被對方連4棒安打，二壘打和兩分砲連線吃下6分大局，8：0領先到比賽結束。

藍鳥二年級生泰倫茲（Rowdy Tellez）今天扛出陽春砲，本季對紅襪11戰累積7轟14打點、跑回13分，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）3支1貢獻3打點，全隊4人敲雙安，得點圈有人打擊機會狠掃9支5，全隊11安海放僅2安的紅襪。

紅襪全場僅2安遭完封。（美聯社）

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