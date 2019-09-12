MLB》大谷翔平第18轟出爐 飛出初速183公里生涯最強勁（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平連5場擔任先發3棒DH，今天對印地安人第3打席擊出本季第18轟，飛出初速高達114.4英哩（約183公里），是大聯盟生涯最強勁的全壘打，單季第62分打點進帳也是生涯新高。

大谷翔平上月僅1轟，上週對白襪久違炸裂，但打擊頻吞K仍在調整，今天在主場對印地安人系列賽最終戰，大谷續扛3棒先發DH，首打席揮空遭三振，2局下掃出右外野強勁飛球遭被接殺，5局下1出局再度上場打擊。

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這是大谷翔平今天第3個打席，第3度面對印地安人先發普魯柯（Adam Plutko），第一球塞直球偏外角，大谷沒有揮棒，轉播畫面和官網逐球紀錄都顯示這顆球在好球帶外面，但主審判好球，下一顆84.2英哩滑球走內角，大谷翔平出棒。

大谷翔平這球直飛右外野觀眾席，本季第18轟全壘打出爐，飛出初速高達114.4英哩（約183公里），是大谷翔平轉戰大聯盟至今，生涯擊出最強勁的全壘打，相隔3場、17打席再敲全壘打，單季第62分打點進帳，也寫旅美生涯新高。

大谷翔平第18轟出爐。（法新社）

大谷翔平擊出生涯最強勁的全壘打。（USA TODAY Sports）

大谷翔平單季打點寫生涯新高。（法新社）

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