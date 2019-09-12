MLB》麥克內爾、佛雷澤同場雙響砲 梅茲6局好投奪10勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大都會坐鎮主場迎戰響尾蛇系列賽第3戰，大都會推派出梅茲（Steven Matz）掛帥先發，主投6局無失分的優質先發，再加上麥克內爾（Jeff McNeil）和佛雷澤（Todd Frazier）各別貢獻雙響砲，大都會終場以9：0完封響尾蛇收下對戰3連勝。

麥克內爾（圖中）今敲雙響，貢獻3分打點。（美聯社）

大都會全場狂掃5發紅不讓，打得響尾蛇暈頭轉向，先是首局下半佛雷澤的兩分砲和尼莫（Brandon Nimmo）「背靠背」開轟，替紐約煙火秀揭開序幕。

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2局下半由麥克內爾鎖定克拉克（Taylor Clarke）的紅中快速球，將球掃出右外野大牆，形成一發飛行距離達444英尺的大號陽春紅不讓。3局下半佛雷澤再度開轟，將球推打至相反方向出右外野全壘打牆。

佛雷澤本場也貢獻2發紅不讓，攻下3分打點。（法新社）

6局下半麥克內爾面對上場中繼的日本投手平野佳壽依舊不手軟，再度將球擊出右外野方向的全壘打形成2分砲，大致幫球隊底定勝基，最終大都會靠著強投豪打的表現下以9：0輕取響尾蛇。

麥克內爾今天全場4支3，包括雙響砲貢獻3分打點，另還跑回3分，佛雷澤則是4打數2支安打，兩支都是全壘打共打進3分打點，巧的是兩人皆是本季第19和20轟出爐。

大都會先發投手梅茲主投6局被敲4安沒有失分，另送出7次三振收下本季第10勝。響尾蛇先發投手雷伊（Robbie Ray）今天投不滿1局，僅抓到2個出局數就被敲5安失5分，包括挨了兩轟，苦吞本季第8敗。

梅茲主投6局0失分，收下本季第10勝。（美聯社）

（影片來源：大聯盟官網）

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