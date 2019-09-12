MLB》洋基王牌復健賽飆速158KM 準備歸隊迎接季後賽（影音）

塞維里諾在復健賽的直球球速最快來到98英哩，大部分座落在97英哩。（圖片取自紐約郵報推特）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊先發投手塞維里諾（Luis Severino）已經準備好重返洋基陣中，根據《紐約郵報》推測，塞維里諾可能會在下週於主場面對天使隊的系列賽回歸。

今天是塞維里諾在洋基2A，特倫頓雷霆隊的復健賽，他主投3.2局失掉4分只有1分自責分，送出4次三振沒有保送，球隊以1：7輸球，塞維里諾也吞下敗投。他訪問時賽後說：「感覺很好，我的感覺真的很好。雖然首局對我來說有點艱難，但在那之後我的手臂就感覺非常放鬆。」

請繼續往下閱讀...

這場比賽是塞維里諾的第三場復健賽，今天他的球速大部分都在97英哩左右徘徊，並兩度碰到98英哩，洋基隊這場比賽希望他能夠投60到65球，最終他投到64球後被換下場，這64球中有47球是好球，另外他也投出了一次暴投。最近2場復健賽，塞維里諾投6.2局就飆出了9次的三振。

Luis Severino touches 98 mph for his third strikeout of the night. #Yankees pic.twitter.com/me4ajLOD7Y — Max Wildstein （@MaxWildstein） September 11, 2019

賽維里諾說他感覺能夠投的比限制球數更多，但他也認為這就是最好的狀況。賽維里諾認為他能夠像他平常一樣，以先發的身分回歸洋基隊，而不是從牛棚出發。「我們將要直接進入季後賽，洋基是一支很棒的球隊，而且我們必須要回歸完整。我們必須要在最高的層級比賽，而且我也要參與其中，我需要把我的100%的球威找回來，準備好在季後賽奮鬥。」

除了賽維里諾以外，洋基隊的另外一位牛棚大將畢坦西斯（Dellin Betances）也在昨天有出賽紀錄，他投了1局被打1支安打，送出2次三振1次保送，目前他的復建進度還落後給賽維里諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法