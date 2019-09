MLB》洋基王牌復健賽飆速158KM 準備歸隊迎接季後賽（影音）

塞維里諾在復健賽的直球球速最快來到98英哩,大部分座落在97英哩。(圖片取自紐約郵報推特)

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊先發投手塞維里諾(Luis Severino)已經準備好重返洋基陣中,根據《紐約郵報》推測,塞維里諾可能會在下週於主場面對天使隊的系列賽回歸。

今天是塞維里諾在洋基2A,特倫頓雷霆隊的復健賽,他主投3.2局失掉4分只有1分自責分,送出4次三振沒有保送,球隊以1:7輸球,塞維里諾也吞下敗投。他訪問時賽後說:「感覺很好,我的感覺真的很好。雖然首局對我來說有點艱難,但在那之後我的手臂就感覺非常放鬆。」

這場比賽是塞維里諾的第三場復健賽,今天他的球速大部分都在97英哩左右徘徊,並兩度碰到98英哩,洋基隊這場比賽希望他能夠投60到65球,最終他投到64球後被換下場,這64球中有47球是好球,另外他也投出了一次暴投。最近2場復健賽,塞維里諾投6.2局就飆出了9次的三振。

Luis Severino touches 98 mph for his third strikeout of the night. #Yankees pic.twitter.com/me4ajLOD7Y