MLB》戴斯蒙關鍵致勝轟！ 山薩泰拉6局好投力壓紅雀王牌（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯主場迎戰紅雀系列賽第2場，洛磯派出山薩泰拉（Antonio Senzatela）掛帥先發，面對「憤怒鳥」投6局僅失1分，力壓紅雀15勝投手哈德森（Dakota Hudson）的6局失2分表現，全場關鍵為戴斯蒙（Ian Desmond）敲出的致勝打點全壘打，幫助洛磯終場以2：1擊退紅雀。

戴斯蒙於6局下半敲出致勝全壘打，幫助洛磯以2：1險勝紅雀。（美聯社）

3局上半先由紅雀展開攻勢，明星一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt）先用一支帶有1分打點的二壘安打替紅雀先馳得點。5局下半，洛磯8棒捕手沃特斯（Tony Wolters）也回敬一支帶有1分打點的二壘安打追平比分。

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6局下半，戴斯蒙鎖定哈德森的偏低伸卡球出棒，將球擊出中左外野全壘打牆外，形成一支飛行距離448英尺的大號全壘打，這發陽春砲幫助洛磯取得超前比分，後續兩隊皆未能在計分板上有所進帳，最終洛磯以2：1打敗紅雀收下對戰2連勝。

山薩泰拉今主投6局被敲4安失1分，另飆出5次三振收下本季第9勝，Jairo Diaz後援1局0失分收下本季第3次救援成功。紅雀先發投手哈德森投6局被敲4安失2分，另有7K的優質表現，只可惜不敵山薩泰拉苦吞本季第7敗，ERA來到3.38。

山薩泰拉主投6局失1分拿下本季第9勝。（今日美國）

哈德森今投6局失2分，苦吞本季第7敗。（法新社）

雖然紅雀連兩場敗給洛磯，但目前戰績是81勝64敗，依舊在國聯中區穩坐龍頭寶座。洛磯目前戰績62勝84敗在國聯西區敬陪末座，底定今年將提前放暑假。

（影片來源：大聯盟官網）

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