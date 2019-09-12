籃球世界盃》周琦好友曝他骨裂帶傷上陣 自家球迷開酸不買帳

中國歌手曝周琦（中）在打小組賽第二戰被撞到肋骨骨裂，之後還帶傷上陣，不過球迷還是不買單。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國新生代長人周琦，在世界盃小組賽第二戰交手波蘭時，在關鍵時刻竟兩度失誤，讓波蘭在延長賽帶走勝利，單場發生高達5次失誤，小組最後一戰也表現平淡，讓他成了中國無緣16強的頭號戰犯，他的歌手好友日前在表演時替他報不平，爆料周琦第二戰肋骨被撞到骨裂，之後卻還是帶傷上陣，不過中國球迷仍不買帳，還質疑「周琦受傷難道教練團會不知道嗎？」

世界盃男籃小組賽，身為東道主的中國，本屆被分到種子隊，這次與委內瑞拉、波蘭、象牙海岸同組，原以為能輕鬆挺進前16強，卻只對象牙海岸拿下1勝慘遭淘汰，寫下比2010年第16名還差的成績。落入排名賽後，中國只贏了南韓，且不敵奈及利亞，比較得失分後，確定無緣在世界盃拿下奧運門票，極有可能中斷連9屆闖進奧運的紀錄，讓揹負國家隊壓力的球員都吃不消，周琦更被爆出連想出門吃飯都不敢。

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而周琦的好友、中國嘻哈歌手派克特日前在巡回演出時，主動跟現場觀眾們爆料：「在打第二天的比賽前，他（周琦）是一個特別內向的人。他當時沒有告訴他的經紀人，也沒有告訴我們任何一個哥們，自己一個人偷偷去醫院，去檢查自己的肋骨，他的肋骨被撞到骨裂了！」

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隨後也派克特表示，周琦沒有提自己受傷的事，是因為他怕大家覺得他是在找藉口、推卸責任，「結果這個20幾歲的小兄弟，一個人躲在房子裡哭，那個時候你們真的沒見到。」

不料此話一出，不但沒能讓周琦獲得諒解，還越描越黑，與中國球迷紛紛質疑「那你（派克特）是怎麼知道的？」、「裂了還繼續上場，這不是誤國嗎」、「受傷教練團會不知道嗎？」還有許多球迷開酸「要是没有骨裂，說不定那一球直接傳到對方藍框裡了」、「打第一場周琦就得帕金森了，仍然堅持上場，没想手一抖球就抖到别人懷裡了」。

眼看救周琦不成火還燒到自己，昨晚派克特在個人社群媒體發文，怒轟網友想象力太豐富，表示他只是覺得大家應該要尊重周琦，認為自己的意思都被曲解了。

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