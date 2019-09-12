MLB》與兄弟同在！ 布朗穿耶利奇的球衣出賽

釀酒人球星布朗與耶利奇擊掌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）昨因自打球造成右膝骨折，今年球季提前報銷，今天續戰馬林魚的比賽，球星布朗（Ryan Braun）把耶利奇穿在自己的球衣下面，傳為球場佳話，釀酒人靠壽星開轟7：5擊敗馬林魚，國聯外卡扳平小熊。

釀酒人記者Todd Rosiak在推特發表暖心故事，明星外野手布朗今天在自己的球衣裡面，也穿著耶利奇的球衣，他表示只是想求個好運，而且球衣尺寸差不多，想帶來好氣氛，賽後也與耶利奇連絡上。

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布朗把耶利奇的球衣，穿在自己的球衣裡面。（資料照，法新社）

布朗透露：「他現在很好，對他來說最難熬的部分就是，他覺得他讓我們失望了，對我們來說，目標就是從現況重新團結、振作起來。」根據最新消息，耶利奇不需接受手術，預計休養6週。

《Yahoo Sports》報導寫道，耶利奇不只是MVP球員，也深受隊友喜愛，不論布朗今天個人表現如何（4支0吞3K），但他把耶利奇球衣穿在自己球衣底下的舉動，已深深體現耶里奇與釀酒人隊友們的深厚情誼。

布朗用自己的方式力挺耶利奇。（資料照，法新社）

耶利奇與釀酒人隊友情誼深厚。（資料照，歐新社）

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