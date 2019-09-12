MLB》因利尿劑遭禁賽60場 皮奈達下季仍盼重返雙城

雙城隊先發皮奈達。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊先發投手皮奈達（Michael Pineda），因為使用利尿劑遭到聯盟禁賽60場，等於本季他不會再穿上雙城隊的球衣效力，但今年將成為自由球員的皮奈達則透過媒體表示，願意下個賽季繼續待在雙城隊。

根據《Startribune》的Phil Miller報導指出，皮奈達對於自己發生這個失誤相當難過，先前他發出的聲明表示，自己是因為想要減重才和友人拿利尿劑來使用，但他並未向球團訓練人員告知這件事情，因此也導致了禁賽的發生。

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皮奈達認為他會做出這個錯誤的決定，是因為自己太過擔心自己的體重，因為額外的重量會讓他的膝蓋產生負擔，因此他才會使用朋友給他的利尿劑，希望能夠減輕體重。

皮奈達這個錯誤也讓他承受了昂貴的代價，球季剩下的21場比賽，皮奈達全部不能出賽，這導致他失去本季800萬美元合約中剩下約98萬4000美元的薪水，下個賽季他還得再承擔39場禁賽，不論他新的合約金額為何。

雙城隊在2017年與皮奈達簽下2年1000萬美元的合約，第一年他的薪水為200萬，第二年則是800萬，皮奈達將會在今年成為非受限自由球員，所有球隊都能與他接洽，並簽下一紙合約，但皮奈達下季會在哪隊，就連他自己也不知道。

皮奈達表示，他很願意留在雙城隊，本季皮奈達在雙城隊的表現不惡，留下11勝5敗，防禦率4.01的成績。「我很願意留在雙城，但顯然我並沒有控制自己能去哪裡的權力，我只能等時間做出決定。」

現在的皮奈達雖然被禁賽，但他還是能待在雙城主場，不過不能夠讓粉絲看到。根據聯盟規定，在禁賽的期間，皮奈達能夠去球場訓練，但並不允許在球場開放後出現在場上，他能夠使用重訓室與球員休息室，可是在比賽開始後，他就不能夠穿著雙城隊的球衣待在休息室中。

雙城隊總教練包德利（Rocco Baldelli）也表示，他認為如果雙城隊明年簽回皮奈達是沒有問題的。

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