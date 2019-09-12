MLB》水手菜鳥驚天一棒3分彈！ 打斷葛雷6.1局無安打（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕水手今主場面對紅人強投葛雷（Sonny Gray），葛雷前6局表現虎虎生風未被敲安，直到7局下半被水手菜鳥Kyle Lewis擊出全場第1支安打，就是發逆轉比數的3分砲，水手終場以5：3擊敗紅人，Kyle Lewis生涯前兩戰敲2支安打，皆是全壘打。

Kyle Lewis繼昨日初登場就開轟後，今日再用一發關鍵3分砲幫助水手取勝。（法新社）

紅人的沃托（Joey Votto）和厄文（Phillip Ervin），分別於3局、4局上半，擊出帶有1分打點的二壘安打以及陽春砲，攻下2分。先發投手葛雷在前6局投球中僅於1、3局投出保送，6局投出觸身球有讓水手打者上壘的機會。

請繼續往下閱讀...

7局下半，葛雷遇到大亂流，先是對諾拉（Austin Nola）投出本場第2次觸身球保送，接著面對席格（Kyle Seager）再送出保送，接著抓到1出局後被Kyle Lewis逮到一顆紅中失投球，把球掃出中右外野大牆，3分砲直接幫水手超前比分為3：2。

Kyle Lewis回本壘與隊友慶祝。（法新社）

水手緊接著在8局下半靠著諾拉和席格連續的適時安打再下兩城。雖然9局上半紅人靠著貝斯（Anthony Bass）的暴投追回1分，但最終依舊以3：5不敵水手，吞下對戰的2連敗。

水手先發投手岡薩雷斯（Marco Gonzales）今主投7局被敲5安失2分，另有7K的表現拿下本季第15勝，貝斯後援0.2局雖因暴投丟1分非自責分，但送出兩次三振收下本季第4次救援成功。

紅人先發投手葛雷本場投6.1局，被敲2安失3分，原有機會挑戰無安打紀錄的他，除了一場好夢被Kyle Lewis一棒打破和勝投資格一併飛走外，最終更吞下本季第7敗，但ERA還是維持非常優異的2.80。

水手目前戰績60勝86敗，在國聯西區墊底，本季將是連續18年無緣季後賽。紅人目前戰績67勝79敗，在國聯中區排名第4，基本上已無緣競爭本季季後賽的席次。

岡薩雷斯今繳出7局失2分的優質先發表現，並拿下本季第15場勝投。（法新社）

葛雷6.1局無安打比賽被Lewis的3分全壘打破功，被逆轉還苦吞本季第7敗。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法