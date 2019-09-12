網球》曾說理想型是大谷翔平 大坂直美新戀情今曝光

大坂直美今年在美網暴冷止步16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕21歲的「日本小威」大坂直美，去年異軍突起，破天荒勇奪美網后冠，又搶下今年初澳網金盃，但之後她陷入低潮，辛苦重返球后寶座，但明列頭號種子大坂本屆美網卻爆冷在16強止步，衛冕失利，世界球后頭銜也還給澳洲芭提（Ashleigh Barty）。不過她球場雖失意，情場卻得意，今與饒舌歌手傳出戀情，兩人親密合照也曝光！

大坂直美在澳網奪冠、成為亞洲首位世界球后，人氣大爆發，美媒《HotNewHipHop》指出她與饒舌歌手YBN Cordae是在一場快艇主場的比賽中相遇，兩人碰巧都坐在球場最高處的觀眾席，當時YBN主動向大坂直美搭話，隨後雙方一拍即合。而據傳兩人已經交往一段時間了，但過去十分低調，直到今天大坂直美主動將親密合照上傳，戀情才正式曝光。

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值得一提的是，去年底她與日本網球一哥錦織圭一起上節目時的訪問被翻出，節目中大坂直美被問到理想型，當時她害羞回答是效力大聯盟天使隊的投打二刀流好手大谷翔平。

Naomi Osaka just reveals who she likes



Nishikori: Japanese celebrity that you like?

Osaka: You pick first?

N: eh! me too

O: Yeah, this is embarrassing



The Japanese guy she likes?



O: *whispers* Ohtani... his face



*cliffhanger*#大坂なおみ #大谷翔平 #錦織圭

ichi51ka pic.twitter.com/GFe77xYbfD —Ohtani大谷翔平 （@shoheisaveus） December 27, 2018

大坂直美今在社群媒體貼上兩人的環頸擁抱的親密合照，並深情寫下：「非常感謝你出现在我的生命中，我總是能向你學習並受到你的啟發、鼓舞，我愛你。」而YBN也在貼文下親密留言回覆「我也愛妳」，讓粉絲暴動紛紛留言高喊：「太閃了！」



大坂直美今在社群媒體上公開與饒舌歌手的戀情。（圖片取自大坂直美IG）

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