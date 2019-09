網球》曾說理想型是大谷翔平 大坂直美新戀情今曝光

大坂直美今年在美網暴冷止步16強。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕21歲的「日本小威」大坂直美,去年異軍突起,破天荒勇奪美網后冠,又搶下今年初澳網金盃,但之後她陷入低潮,辛苦重返球后寶座,但明列頭號種子大坂本屆美網卻爆冷在16強止步,衛冕失利,世界球后頭銜也還給澳洲芭提(Ashleigh Barty)。不過她球場雖失意,情場卻得意,今與饒舌歌手傳出戀情,兩人親密合照也曝光!

大坂直美在澳網奪冠、成為亞洲首位世界球后,人氣大爆發,美媒《HotNewHipHop》指出她與饒舌歌手YBN Cordae是在一場快艇主場的比賽中相遇,兩人碰巧都坐在球場最高處的觀眾席,當時YBN主動向大坂直美搭話,隨後雙方一拍即合。而據傳兩人已經交往一段時間了,但過去十分低調,直到今天大坂直美主動將親密合照上傳,戀情才正式曝光。

值得一提的是,去年底她與日本網球一哥錦織圭一起上節目時的訪問被翻出,節目中大坂直美被問到理想型,當時她害羞回答是效力大聯盟天使隊的投打二刀流好手大谷翔平。

Naomi Osaka just reveals who she likes



Nishikori: Japanese celebrity that you like?

Osaka: You pick first?

N: eh! me too

O: Yeah, this is embarrassing



The Japanese guy she likes?



O: *whispers* Ohtani... his face



*cliffhanger*#大坂なおみ #大谷翔平 #錦織圭

ichi51ka pic.twitter.com/GFe77xYbfD