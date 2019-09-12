排球》極速超跑攜手國體大 陳菀婷：目標拿下雙料冠軍

國立體大和極速超跑合作，左為極速超跑執行董事周哲男與國體大校長邱炳坤（右）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企排球隊「極速超跑」自上季投入聯賽後，今年找來前國手「阿非」陳菀婷以及塞爾維亞好手杜妲（Dubravka Vukoja）的助拳，並且和國立體大合作，盼朝著企排、大專聯賽冠軍邁進。

極速超跑持續朝著職業化球團邁進，今年和國立體大進行合作，校長邱炳坤表示，希望雙方合作可以給予球員最棒的訓練環境，他說：「國體大目前能提供最大3個特點分別是高水準的運動科學、專業的運動行銷管理以及體育行政。」

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極速超跑將和國立體大合作。（記者粘藐云攝）

相隔一季後重返企排球場，「阿非」陳菀婷表示，最大的目標希望帶領球隊拿下雙料冠軍，「有目標才有動力，希望學妹們能珍惜現有資源，好好的發揮。」

陳菀婷今年將重返企排。（記者粘藐云攝）

陳菀婷在2017年台北世大運爆紅，並率領台灣女排拿下第4名，去年因傷未能入選雅加達亞運國手，令她感到有些失望，今年將重返球場，她表示，希望證明自己的能力，也期許成為一名更沉穩的球員，「不論場上情況如何變化，都能用穩定的心態去面對。」

極速超跑新外援杜妲。（記者粘藐云攝）

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