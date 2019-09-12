排球》闊別球場近2年 「阿非」披極速超跑戰袍下季重返企排

陳菀婷今年將重返企排。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2017年台北世大運後爆紅的台灣女排隊長「阿非」陳菀婷，闊別球場將近2年後，新一季企排將披上極速超跑的戰袍，盼率領學妹們拿下雙料冠軍。

陳菀婷在2017年世大運後，因傷短暫告別排球圈，去年雅加達亞運也無緣再度披上國家隊戰袍。這段期間，她選擇轉換跑道，擔任八德國中女排教練，但她仍難以忘懷過去打球的時光，「上季看到企排變得很不一樣，看了比賽會被氣氛感染，會想努力重返球場，讓我找回當初對排球的熱情。」

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執教這段期間，讓陳菀婷成長不少，「現在更加沉穩，以前做一些事情比較衝動，而且當過教練後，想得會更多。」她坦言，執教初期自己是很嚴格的教練，但對球員嚴厲，卻經常適得其反，「後來我學會和孩子們像朋友一樣聊天，了解他們的想法，帶人還是要帶心。」她認為這些經驗，都是未來自己幫助學妹成長的養分。

陳菀婷透露，當時球員得知她要離開學校時，都不捨落淚，「我告訴她們，每個人都有自己的夢想要去追尋，溝通後她們也很支持我。」她笑說，後來也有球員特別到現場看她比賽，令她感到很窩心。

再次挑戰企排舞台，陳菀婷希望自己能進化成更沉穩的球員，並且幫助球隊拿下冠軍，目標要打到30幾歲。

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