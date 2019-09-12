MiLB》聯手台美混血大物 林家正小聯盟季後賽奪冠（影音）

台美混血兒卡洛爾敲出追平安打。（取自Hillsboro Hops推特）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟季後賽，響尾蛇隊短A希爾斯伯勒蛇麻草（Hillsboro Hops）的林家正，今日與宋文華所屬教士短A三城砂塵爆（Tri-City Dust Devils）進行冠軍戰G5，林家正擔任先發捕手第7棒，敲出二壘安打並跑回超前分，幫助球隊在5戰3勝的冠軍戰中脫穎而出，拿下西北聯盟冠軍。

林家正今天3打數1安打，還選到一次保送，第3局，今年響尾蛇選秀首輪的台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）敲出二壘安打，幫助響尾蛇追平，第4局，林家正敲出二壘安打，這也是他冠軍戰首次敲安，並靠隊友安打跑回超前分，響尾蛇終場3：1贏球。

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宋文華在冠軍戰第4戰曾經登板，投2局被敲3安打沒有失分，拿下勝投，幫助教士短A把戰線延長到第五場。

林家正跑回超前分

Ryan January with a single to bring in Lyle Lin! 2-1 Hops in the 4th!#AllHoppedUp pic.twitter.com/Yz6TjXlqB8 — Hillsboro Hops （@HillsboroHops） September 12, 2019

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