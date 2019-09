MiLB》聯手台美混血大物 林家正小聯盟季後賽奪冠（影音）

台美混血兒卡洛爾敲出追平安打。(取自Hillsboro Hops推特)

〔體育中心/綜合報導〕小聯盟季後賽,響尾蛇隊短A希爾斯伯勒蛇麻草(Hillsboro Hops)的林家正,今日與宋文華所屬教士短A三城砂塵爆(Tri-City Dust Devils)進行冠軍戰G5,林家正擔任先發捕手第7棒,敲出二壘安打並跑回超前分,幫助球隊在5戰3勝的冠軍戰中脫穎而出,拿下西北聯盟冠軍。

林家正今天3打數1安打,還選到一次保送,第3局,今年響尾蛇選秀首輪的台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)敲出二壘安打,幫助響尾蛇追平,第4局,林家正敲出二壘安打,這也是他冠軍戰首次敲安,並靠隊友安打跑回超前分,響尾蛇終場3:1贏球。

宋文華在冠軍戰第4戰曾經登板,投2局被敲3安打沒有失分,拿下勝投,幫助教士短A把戰線延長到第五場。

林家正跑回超前分

Ryan January with a single to bring in Lyle Lin! 2-1 Hops in the 4th!#AllHoppedUp pic.twitter.com/Yz6TjXlqB8