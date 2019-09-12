超幸運！他錢包遺失 竟遇「台灣人戴維斯」拾金不昧

民眾的錢包被SBL球星戴維斯拾獲，雙方約定地點碰面交還。（民眾提供）

戴維斯親切透過LINE通知民眾，讓民眾又驚又喜。（民眾提供）

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（12）日在臉書指出，自己的錢包在2週前遺失，被1名好心的外國人士拾獲並奉還，但其實該名「外國人士」就是已入台灣國籍的超級籃球聯賽（SBL）戴維斯，2人相見歡讓民眾又驚又喜，也與對方拍下合照，故事PO網後被網友推爆。

民眾在臉書貼出事情經過，他表示，2週前錢包遺失，循著當天在外的足跡找尋，卻徒勞無功，最後僅能向派出所備案，再花1小時打電話給各家銀行掛失各種卡片，返家後心情極差，想到所有證件與卡片都必須重辦就覺得厭世，躺在床上相當苦惱。

民眾表示，當晚手機有幾通未接來電，LINE也出現陌生訊息，是來自「一個打招呼的黑人頭像」，詢問對方身分，該名黑人回答「My name is Davis（我的名字是戴維斯）」，並附上2張籃球國手戴維斯的照片，當時還以為「遇到神經病」，因此沒有理會。

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民眾提到，隔天該名黑人還是繼續連絡，先問自己在哪，接著附上錢包的照片，民眾又驚又喜地立刻聯絡對方，雙方約定地點後碰面，「對方真的就是『那・個・戴・維・斯』」，就是那個愛台灣愛到放棄美國籍，歸化台灣，還代表台灣籃球隊在國際賽事大殺四方的戴維斯！雙方還合影留念。

不少網友知悉此事後留言祝賀「太神奇了」、「幹，這個好屌！」、「感覺可以直接拍劇場版啦」、「他真的太像詐騙集團了」、「哇靠，這真的是超機運的耶」、「這是，另類炫耀文」、「人家傳球給你，結果你蓋人家火鍋？」、「好少看到阿雄充滿愛心沒有厭世的文」。

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