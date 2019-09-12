籃球世界盃》美國男籃流年不利 連NBA殊榮都「老外」當道

美國隊在世界盃八強止步。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國男籃流年不利，本屆世界盃8強不敵法國，提前衛冕失利也留下一堆難堪紀錄，包括國際賽13年不敗金身被破、世界盃（含前身世錦賽）和奧運48連勝中斷等。事實上，就連本季NBA總冠軍與年度MVP等多項殊榮，也全被非老美的「外國人」搶走，令全球最高籃球殿堂的強權顏面掛不住。

三連霸夢碎的美國男籃，此行球運多舛，組訓時眾大牌球星紛紛退隊，實力與名氣已大打折扣，偏偏8強提前敗北，更令各界嘩然。這是美軍豪門自2006年世錦賽4強以95：101敗給希臘後，首度正式國際賽滑鐵盧，長達13年不敗紀錄中斷，也揮別世界盃（含前身世錦賽）24連勝，若加上奧運更已終結48連勝。

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美國隊以NBA球員為主體出征國際賽以來，第2次無緣4強，上回還是2002年世錦賽，當時8強敗給南斯拉夫，再不敵西班牙，最後屈居第6名；這也是NBA班底的美國隊第2次國際賽慘敗達雙位數，除了昨79：89輸給法國，上次2004年雅典奧運分組預賽73：92遭波多黎各痛宰。

本季NBA強龍壓倒地頭蛇，也是國際軍團當道，年度MVP為來自希臘的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），最佳防守球員正是這次的美軍殺手、法國當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），最佳新秀為斯洛維尼亞東契奇（Luka Doncic），最佳進步獎為喀麥隆西亞卡姆（Pascal Siakam），甚至總冠軍都首度被境外的加拿大球隊多倫多暴龍給搶走；只有最佳第六人L.威廉斯（Lou Williams）和總冠軍戰MVP雷納德（Kawhi Leonard）是美國人。

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