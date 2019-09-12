空手道》「小清新」文姿云成VISA贊助選手 續拚東京奧運門票

台灣空手道女將「小清新」文姿云（左）獲信用卡機構VISA贊助，拿到彌足珍貴、印有自己照片的專屬信用卡。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女將「小清新」文姿云在女子空手道55公斤級世界排名第2，被視為我明年東京奧運的奪牌熱門人選，今日她獲信用卡機構VISA贊助，並拿到彌足珍貴、印有自己照片的專屬信用卡。

文姿云在2014年仁川亞運摘金，去年雅加達亞運更完成2連霸，成為不少人熟知的空手道選手，眼前最大目標就是征戰奧運殿堂。

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文姿云上週在東京世界公開賽55公斤級金牌戰，1：3不敵世界排名第1的烏克蘭好手塔莉歐卡，拿下銀牌，無緣今年第2金。不過，在東京鍍銀是小清新近期最佳表現，證明終於走出近半年的低潮，她説：「在東京的這場比賽，對我而言算是個重大突破。」

值得一提的是，本屆東京公開賽比賽地點為日本武道館，正是明年奧運比賽場館，文姿云這次在該地小試身手，她感覺仍得與平時比賽相似。

若想在明年重遊日本武道館，文姿云的最佳機會是靠奧運積分排名奪下門票，而她目前在安全名單中。奧運積分將計算至明年4月6日為止，文姿云預計在積分截止前會參加6場賽事，期待能平常心出擊，以鎖定東奧入場券為最終目標。

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