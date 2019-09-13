世界盃籃球賽4強登場 今日賽事預告與轉播

西班牙明星後衛魯比歐。（資料照，路透）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽方面，早上7點由藍鳥挑戰紅襪，藍鳥推出巴克霍茲（Clay Buchholz）先發迎戰老東家，而紅襪則派出新同學查辛（Jhoulys Chacin）主投，希望能夠終止近期的5連敗。另一場由勇士客場迎戰費城人，勇士要力拚取得季後賽門票。精采比賽，球迷們記得準時鎖定轉播！

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日職今有2場轉播要帶給球迷，下午5點由羅德迎戰西武，旅日投手陳冠宇近2場登板皆無失分，此役仍有機會上場為球隊建功。另一場由巨人出戰廣島，巨人王牌山口俊能否率隊將魔術數字往下調降呢？喜愛日職的球迷們不要錯過囉！

世界盃籃球賽進入4強，下午4點西班牙將出戰澳洲，兩隊後衛魯比歐（Ricky Rubio）與米爾斯（Patty Mills）之間的對決，誰技高一籌？晚間8點則由法國迎戰阿根廷，法國前一戰成功扳倒強權美國，今天能否延續氣勢，一舉殺進冠軍戰？

中職今兩地開打，台南球場由兄弟碰上統一獅，雙方分別推出赫猛與施子謙先發。新莊球場則由桃猿挑戰悍將，猿隊派出多猛主投，對上悍將王牌羅力，洋將對決，精彩可期。

MLB

07:00 紅襪@藍鳥 FOX體育、FOX體育3台

07:00 勇士@費城人 民視

日職

17:00 羅德@西武 FOX體育、FOX體育3台

17:00 廣島@巨人 緯來體育、愛爾達體育1台

世界盃籃球賽

16:00 西班牙@澳洲 緯來體育、ELEVEN SPORTS2

20:00 阿根廷@法國 緯來體育、ELEVEN SPORTS2

中職

17:05 中信兄弟@統一獅 ELEVEN SPORTS1

17:05 Lamigo桃猿@富邦悍將 MOMO綜合台

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