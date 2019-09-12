亞青定向越野個人賽 竹北高中新生梁宇琪摘銅牌（影音）

國立竹北高中校長陳瑞榮（左）恭喜梁宇琪（右）為國爭光，5年多來的辛苦練習展現亮麗成果，全校師生同感榮耀。（記者廖雪茹翻攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕定向越野運動在台灣越來越盛行，成為許多家庭帶著孩子親近大自然的活動方式！國立竹北高中一年級學生梁宇琪在父母的引導下，參加各項定向越野親子活動而啟發興趣，16歲時二度入選國家代表隊，上月底赴日本參加第三屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，勇奪團體接力賽銀牌、以及個人中距離賽銅牌、短距離賽第六名的佳績。

梁宇琪（右一）上月參加第三屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，勇奪團體接力賽銀牌、以及個人中距離賽銅牌、短距離賽第六名的佳績。（中華民國定向越野協會提供）

梁宇琪說，小六時學校舉辦校園定向越野活動，開始接觸到這項運動，由於父母熱中並支持戶外活動，之後和家人陸續報名參加校外的定向越野親子活動，過程充滿趣味和挑戰，讓她越來越感興趣。除了加入新竹定向家族俱樂部，上國中後也成為田徑校隊的一員。

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梁宇琪表示，定向越野活動讓她學習要有自己的想法，不要被別人影響，審慎思考並要果斷，不要懷疑自己，對自己有信心；此外，活動也讓她結交許多志同道合的朋友。

經由經驗累積不斷精進體力、智力和技能，梁宇琪在2017年起連續3年摘下全國中等學校定向越野錦標賽國中女子組第一名。2017年首次入選國家代表隊，赴中國內蒙古參加亞青定向越野錦標賽，獲得團體接力賽第四名，同時獲頒新竹縣運動菁英選手獎。

8月底第二度代表國家，赴日本山梨線參加亞青定向越野錦標賽，一舉為團體和個人摘下3個獎項。梁宇琪說，比賽過程她曾經迷路，但她告訴自己不要慌亂，儘快冷靜下來，利用地點和指南針，看看附近有什麼地標可供參考，找到地標之後，再重新找回自己的位置和方位，重新回到對的路上。

校長陳瑞榮恭喜宇琪為國爭光，5年多來的辛苦練習展現亮麗成果，全校師生同感榮耀。他說，定向越野競賽選手不只要有足夠的體力與意志力，過程無法預期的狀況與障礙，高度考驗參賽者的臨場應變與問題解決能力，此精神也與新課綱素養導向的理念不謀而合。

梁宇琪上月參加第三屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，勇奪團體接力賽銀牌、以及個人中距離賽銅牌、短距離賽第六名的佳績。（梁宇琪提供）

梁宇琪上月參加第三屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，勇奪團體接力賽銀牌、以及個人中距離賽銅牌、短距離賽第六名的佳績。（梁宇琪提供）

梁宇琪上月參加第三屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，勇奪團體接力賽銀牌、以及個人中距離賽銅牌、短距離賽第六名的佳績。（記者廖雪茹攝）

梁宇琪表示，定向越野活動讓她學習要有自己的想法，不要被別人影響，審慎思考並要果斷，不要懷疑自己，對自己有信心。（記者廖雪茹攝）

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