日職 》千賀8局優質先發奪勝 軟銀封王M12（影音）

千賀滉大。（資料照，產經新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀王牌投手千賀滉大今天在客場先發面對西武獅，繳出8局失1分好投，飆出9次三振，優質投球內容封鎖西武「山賊打線」，加上古巴籍洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）開轟助陣，終場3：2贏球重新奪回洋聯龍頭，點亮封王魔術數字12 。

昨（11日）西武4：1擊敗軟銀，本季首度站上第一名寶座，今天再度與軟銀正面交鋒。軟銀開賽來勢洶洶，今宮健太和洋砲賈西亞爾的接連安打攻佔得點圈，但今宮健太跑壘失誤，軟銀錯失得分機會。



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2、3兩局軟銀兩度攻佔滿壘，無奈欠缺適時一擊，比賽還是呈現投手戰，雙方並未得分。不過來到8局上，洋砲賈西亞爾棒打西武後援投手平井克典，敲出本季第25號全壘打，幫助軟銀先馳得點，再靠著松田宣浩高飛犧牲打進帳保險分。

8局下兩出局後千賀滉大先是保送金子侑司，接著挨了秋山翔吾2壘安打失掉本場唯一1分。9局上軟銀再度攻下分數，帶著2分領先派上終結者森唯斗關門，抓下1出局後，遭到中村剛也砲擊，本季第29發全壘打幫助西武拉近比分，不過森唯斗仍順利守成，軟銀重回龍頭。

千賀滉大8局好投，僅被敲出4支安打丟掉1分，投出9次三振另有2次保送，順利收下本季第13勝，森唯斗則進帳本季第31次救援成功。西武先發投手十龜劍7局無失分無關勝敗，後援投手平井克典0.1局丟2分吞下本季第3敗。

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