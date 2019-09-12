籃球世界盃》「夢魘隊」美國不敵塞爾維亞 確定創隊史最差成績

美國確定創參加世界盃以來最差名次。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國隊在2019年世界盃男籃賽再踢鐵板，今日排名賽遇到另一意外輸球的強權塞爾維亞，美軍士氣、手感首節盪到谷底，最多落後25分，即使一度回神，卻功虧一簣，最終以89：94吞2連敗，只能在後天7、8名排名賽奮戰。

美國隊昨8強不敵法國，隊史2002年後再次無緣4強，該屆排名第6，創隊史最差。

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約基奇（左）持球進攻。（路透）

塞爾維亞本屆擁有約基奇（Nikola Jokic）、波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）等NBA球員壓陣，在FIBA戰力評比還高居第1，被視為奪冠熱門，8強卻不敵阿根廷。波丹諾維奇面對美國，首節大顯神威砍4顆三分球，轟進12分，而塞軍團隊三分球9投8中，反觀美國是屢投不進，單節出手16次、僅中3球，拿到慘不忍睹的7分，塞軍取得32：7大幅領先。

美國次節團隊投籃命中率谷底反彈，一舉達72.2％，而米德爾頓（KhrisMiddleton）單節進帳10分、沃克（Kemba Walker）8分、M.透納（Myles Turner）7分，3人聯手率隊單節回敬33：12攻勢，半場結束美國以40：44落後。

易籃後，美國最近追到2分落後，卻始終欠缺一口氣，且末節又落後達雙位數，最終只能收下難堪的2連敗，下場將遇上波蘭、捷克之間的輸家，爭第7名，這場輸球注定創下隊史最差成績，巴恩斯（Harrison Barnes）22分、米德爾頓16分、沃克18分。

波丹諾維奇（左）。（路透）

塞爾維亞表現最佳就是效力於NBA國王隊的波丹諾維奇，他出手17次命中10球，包括三分球14投7中，攻下全隊最多28分，在德國聯賽討生活的盧西奇（Vladimir Lucic）進帳15分，而塞軍全場砍進15顆三分球，成為把美國打入後天的7、8名排名賽的關鍵。

美國吞2連敗。（路透）

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