MLB》達比修6局飆14K奪勝 追平野茂英雄超狂紀錄（影音）

達比修有先發6局飆14K無失分，拿下本季第6勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強投達比修有今天面對教士大展K功，先發6局飆14K無失分，率隊以4：1贏球，喜迎第6勝。達比修有本季200K達陣，生涯4度達成這項壯舉，也追平傳奇日投野茂英雄的紀錄。

達比修有今天上演三振秀，開局連續解決8名打者，共賞對手5次三振，包括第2局的3連K，前4局只被對手敲出1支安打上壘，小熊前5局以3：0領先。

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達比修有5局雖然投出2次保送，讓教士攻占得點圈，不過達比修三振功力一流，該局3個出局數都用三振拿下，6局下被賈西亞（Greg Garcia）敲出三壘安打，但達比修再飆3連K化解危機。

達比修有此役主投6局，單場110顆用球數和14次三振都是本季新高，只被敲出2支安打無失分，另有2次保送，防禦率降至3.97。值得一提的是，達比修單場送出14K，並列小熊隊史第2多。

達比修有本季累積204K，繼2012、2013和2017年後，4度完成單季200K的紀錄，同時也與野茂英雄並列日投最多。摘下這一勝後，達比修有生涯共有63勝，追平岩隈久志並列亞洲勝投榜第6名。

達比修有生涯4度完成單季200K。（美聯社）

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