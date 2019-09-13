NBA》三打三聯盟史上第一人！ 前鷹王重返NBA加盟活塞

強森將與活塞隊簽下一張部份保障合約。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕38歲的強森（Joe Johnson），在今年宰制三打三聯盟「Big 3」並獲得MVP，最近就傳出有許多球隊希望網羅他的消息，今日《The Athletic》記者Shams Charania報導指出，強森已經與活塞隊簽下一張部份保障合約。

《Yahoo Sports》記者Chris Haynes補充道，活塞隊將會把今年8月初剛以1年合約簽下的畢斯利（Michael Beasley）給裁掉，好為強森清出球員名單空間，不過NBA記者Bobby Marks爆料，其實畢斯利根本就沒與活塞隊簽下合約，因此活塞不用裁掉他，而強森將會與伍德（Christian Wood）一同競爭球隊名單第15人的位置。

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強森上次在NBA出賽是2017-18賽季，當年他曾效力過爵士隊與火箭隊，平均能夠拿下6.8分，命中率40.6%，日前就有報導透露，強森在休賽季與七六人隊一同訓練，並吸引了快艇隊、公鹿隊、金塊隊與鵜鶘隊等球隊的興趣。

強森如果季中能夠成功擠進活塞隊開季的正式15名單重返NBA的話，那他將會是「Big 3」聯盟史上第一位加入NBA的球員，過往這個聯盟從來沒有球員能夠加入NBA。

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