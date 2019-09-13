MLB》洋基一日兩戰 投打大將相繼傷退（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客老虎雙重賽首戰，雖以10：4拔得頭籌，但先發哈普（J.A. Happ）只投4.2局，就因左臂不適被換下場，剛歸隊的英卡納西恩（Edwin Encarnacion）也因腹部拉傷提前退場，兩位老將都將先回紐約接受進一步檢查。

哈普今天投不滿5局，用球量就逼近破百，已經帶著左臂不適照樣先發多場的哈普，5局下2出局後連挨3安、包括一支兩分砲，隨後就被換下場休息，無緣取得勝投資格，也中斷19.1局無失分，將提前回紐約接受隊醫評估。

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「我還是能照樣投球，希望能找出問題、確定該做什麼，讓我放心一下。」哈普說，透露他在2016年也有類似麻煩，可能需要注射治療，這段期間是他要求球團讓他繼續投球，「我確實能上場投球，我覺得我這幾場也投得相當好，很振奮人心。」

哈普左臂不適被換下場。（法新社）

另一方面，右腕骨折初癒歸隊的英卡納西恩，今在3局上擊出本季第34轟，5局上被保送後傳出異樣，防護員和總教練上場關切後，英卡納西恩就提前退場，球團宣布是左腹斜肌拉傷，得回紐約進行進一步測試。

總教練布恩（Aaron Boone）透露，英卡納西恩是在第一個打席感覺到不舒服，揮棒並無大礙，但咳嗽會不舒服，但願只是小傷，但是得等檢查結果出來才知道，「他的打擊表現、他在中心打線的重要性都非常重要，我相信他對於我們中心棒次有多重要，不需我多言。」

英卡納西恩腹部拉傷退場。（資料照，法新社）

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