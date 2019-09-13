MLB》轟到大蘋果都壞了！ 大都會平紀錄6轟橫掃響尾蛇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會在主場打瘋了！今天對響尾蛇狂掃6發全壘打，主場產量追平隊史紀錄，轟到連球場招牌大蘋果都故障，史卓曼（Marcus Stroman）也投出加盟至今最棒先發，率大都會以11：1重挫響尾蛇，完成四連戰橫掃，距離國聯外卡門檻只剩2場勝差。

連遭釀酒人和小熊橫掃後，大都會再度展現韌性，把握與外卡對手響尾蛇交手機會，繼續用全壘打衝刺季後賽，拉加雷斯（Juan Lagares）擊出生涯首發滿貫砲，全隊狂敲6轟，本季在主場累積113轟平隊史紀錄，四連戰橫掃響尾蛇，近8場豪奪6勝。

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本次系列賽頭2戰，大都會僅各敲1轟，然而昨天突然爆氣狂掃5轟，今天更直接敲出6發，兩戰加起來扛了11發全壘打，尼多（Tomas Nido）在5局下開轟時，大都會球場招牌、只要主場球員開轟就會在中外野升起的大蘋果，竟發生故障無法升起，讓大聯盟推特笑說，大都會轟太多了、大蘋果跟不上。

The @Mets are scoring so many runs the apple can't keep up. pic.twitter.com/6UFSHVnSBP — MLB （@MLB） September 12, 2019

季中交易來的史卓曼，也投出加盟至今最佳先發，主投6.1局送出6次三振，雖有4次保送但僅失1分，摘下本季第8勝。賽後直呼全隊自信爆表、無法撼動，「感覺好像一來球場，就覺得我們今天又要贏球了、每一天都這樣。」

大都會轟破隊史主場紀錄，4戰橫掃響尾蛇。（歐新社）

史卓曼6.1局失1分摘勝，加盟至今最佳表現。（歐新社）

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