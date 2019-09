MLB》轟到大蘋果都壞了！ 大都會平紀錄6轟橫掃響尾蛇（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大都會在主場打瘋了!今天對響尾蛇狂掃6發全壘打,主場產量追平隊史紀錄,轟到連球場招牌大蘋果都故障,史卓曼(Marcus Stroman)也投出加盟至今最棒先發,率大都會以11:1重挫響尾蛇,完成四連戰橫掃,距離國聯外卡門檻只剩2場勝差。

連遭釀酒人和小熊橫掃後,大都會再度展現韌性,把握與外卡對手響尾蛇交手機會,繼續用全壘打衝刺季後賽,拉加雷斯(Juan Lagares)擊出生涯首發滿貫砲,全隊狂敲6轟,本季在主場累積113轟平隊史紀錄,四連戰橫掃響尾蛇,近8場豪奪6勝。

本次系列賽頭2戰,大都會僅各敲1轟,然而昨天突然爆氣狂掃5轟,今天更直接敲出6發,兩戰加起來扛了11發全壘打,尼多(Tomas Nido)在5局下開轟時,大都會球場招牌、只要主場球員開轟就會在中外野升起的大蘋果,竟發生故障無法升起,讓大聯盟推特笑說,大都會轟太多了、大蘋果跟不上。

The @Mets are scoring so many runs the apple can't keep up. pic.twitter.com/6UFSHVnSBP